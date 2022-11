Proticepilska zdravnica z donacijami kupila mercedesa in hišo

Ameriška zdravnica Simone Gold je v najtežjem obdobju pandemije bolezni covid-19 na čelu organizacije America's Frontline Doctors veljala za eno od šampionk mednarodnega gibanja proti epidemiološkim ukrepom in kasneje proti cepljenju. V organizaciji, ki je tudi podprla napad podpornikov Donalda Trumpa na stavbo kongresa ZDA 6. januarja 2021 in sodelovala v njem, se je pred kratkim zgodil notranji razkol. Simone Gold je, tako so ugotovili njeni sodelavci, prevzela nadzor nad bančnimi računi organizacije, ki so jih polnile donacije njihovih podpornikov, ter si kupila luksuzno hišo in več dragih vozil.

Organizacija America's Frontline Doctors (AFLDS) je prvič javno nastopala julija 2020 in se takoj uveljavila kot eno najglasnejših gibanj v mednarodni uniji nasprotnikov epidemioloških ukrepov, kot sta bila nošenje zaščitnih mask in zapiranje javnega življenja. Trdili so tudi, da je covid-19 razmeroma nenevarna bolezen in da zanjo že obstajajo učinkovita zdravila, kot je hidroksiklorokin. Šlo je za navedbe, o katerih ni bilo splošnega soglasja medicinske stroke.

Eden glavnih megafonov za širjenje sporočil in vpliva AFLDS je bil predvsem zato, ker je imela organizacija zaradi politične usmeritve zdravnikov in aktivistov v svojih vrstah močne zaveznike na ameriški desnici, na začetku takratni ameriški predsednik Donald Trump (in njegov ožji krog).

AFLDS je ob začetku cepljenja proti bolezni covid-19 leta 2021 temu nasprotovala in javnost poskusila prepričati o nevarnosti cepiv oziroma nepotrebnosti cepljenja.

Poškodovani policist je bil za zdravnico, ki je sodelovala v poskusu prevrata v ZDA, kot duh

Glavni obraz America's Frontline Doctors je bila ustanoviteljica, ameriška zdravnica Simone Gold. Njene izjave so pogosto citirali ali povzemali tudi slovenski spletni portali in gibanja, ki so nasprotovala epidemiološkim ukrepom in cepljenju proti bolezni covid-19.

Goldova je bila ob aktivizmu v organizaciji AFLDS sicer tudi močno povezana z ameriško skrajno desnico, vrhunec njenega političnega udejstvovanja pa je bilo sodelovanje v napadu podpornikov nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na stavbo ameriškega kongresa 6. januarja 2021.

Goldova je takrat vstopila v Kapitol in imela govor, ki ga je posnel njen partner John Strand, prav tako član AFLDS. Goldova je med vzpenjanjem po stopnicah do Kapitola tudi srečala ranjenega policista, a mu ni nudila prve pomoči. Nastop Simone Gold v rotundi kongresa ZDA:

Ameriški preiskovalni urad FBI je zaradi sodelovanja v napadu na Kapitol 18. januarja lani aretiral Goldovo. Krivdo za nezakonit vstop v stavbo kongresa je priznala februarja letos in bila obsojena na 60-dnevno zaporno kazen. Iz zapora so jo izpustili 9. septembra.

Nakupovalna mrzlica z denarjem, ki ga proticepilski zdravniki dobijo od podpornikov

Med njenim prestajanjem kazni so v America's Frontline Doctors ugotovili sporno ravnanje Goldove pri vodenju organizacije oziroma pri upravljanju njenih denarnih sredstev.

Iz tožbe proti Goldovi, ki so jo na sodišču v ameriški zvezni državi Florida vložili 4. novembra, je razvidno, da je zdravnica z denarjem organizacije novembra 2021 za 3,6 milijona dolarjev kupila vilo v floridskem mestu Naples, v kateri je nato tudi živela. Kupila je tudi najmanj tri nova vozila za osebno uporabo: kombi mercedes-benz sprinter, luksuznega terenca GMC denali in limuzino znamke Genesis. Zdravnica je s sredstvi organizacije tudi financirala razkošen življenjski slog sebe in partnerja, ki je AFLDS stal okrog 50 tisoč dolarjev mesečno. Goldova naj bi poskusila tudi močno znižati plačo enemu od zaposlenih v organizaciji in ta denar preusmeriti na račun svojega partnerja, sicer modela za spodnje perilo.

Simone Gold (skrajno desno) trdi, da je bila politična zapornica. Krivdo za sodelovanje v napadu na Kapitol je sicer priznala. Foto: Guliver Image

Organizacija Goldovi še očita, da je brez posvetovanja s člani prevzela popoln nadzor ne le nad bančnimi računi America's Frontline Doctors - v kratkem času obstoja je AFLDS od podpornikov dobila skoraj deset milijonov dolarjev -, temveč nad celotno organizacijo skupaj z vsemi njenimi zaposlenimi in spletno stranjo, na kateri Goldova trdi, da je bila žrtev poskusa notranjega prevrata v AFLDS pravzaprav ona.

