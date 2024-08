Robert F. Kennedy mlajši, verjetno najprepoznavnejši še živeči član slavne ameriške politične dinastije Kennedy, dolgoletni prvi mož najvplivnejše proticepilske organizacije na svetu in do prejšnjega tedna, ko je podprl kandidaturo Donalda Trumpa, še resen kandidat za predsednika ZDA, je po besedah njegove hčerke pred leti z motorko odžagal glavo naplavljenemu kitu, jo privezal na streho avtomobila in odpeljal domov. Ena od okoljevarstvenih organizacij v ZDA, ameriško Nacionalno upravo za oceane in ozračje, zato poziva, naj se sproži preiskavo domnevnega dogodka.

Črv mu je pojedel možgane, sam pa je hotel pojesti medveda, a ga je raje odvrgel v parku v New Yorku

Svetovno javnost, sploh tisti del, ki aktivno spremlja politiko v ZDA in dogajanje, povezano s prihajajočimi ameriškimi predsedniškimi volitvami, sta letos že osupnili dve razkritji o Robertu F. Kennedyju mlajšemu, ki je v predsedniško tekmov vstopil kot neodvisni kandidat.

Maja letos je ameriški časnik The New York Times poročal o sicer že starih zdravstvenih zapletih Kennedyja mlajšega, ki je leta 2012 na sodišču med postopkom ločitve od nekdanje žene Mary Richardson Kennedy razkril, da je imel leta 2010 hude kognitivne težave, te pa mu je po pojasnilu nevrologov povzročil črv, ki mu je pojedel del možganov. Hkrati se je v istem obdobju Kennedy mlajši zastrupil tudi z živim srebrom, kar naj bi mu povzročilo vrsto drugih nevroloških težav in težav s spominom.

Še bolj nenavadno zgodbo je nečak umorjenega nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja razkril v začetku avgusta. Kot je povedal v videoposnetku, objavljenem na platformi X, je bil on tisti, ki je oktobra 2014 v Centralnem parku v New Yorku odvrgel truplo povoženega medvedjega mladiča. Tega je sicer želel pojesti, a ni imel časa, da bi ga odpeljal v domačo zamrzovalno skrinjo. Najdba medvedjega mladiča v Centralnem parku, kjer se medvedi ne potikajo, je bila leta 2014 sicer zelo odmevna zgodba, ki je napolnila naslovnice ameriških in mednarodnih medijev.

Kennedy mlajši, ki se razglaša za ljubitelja živali in je kot odvetnik nekdaj tudi zastopal interese okoljevarstvenikov, je zgodbo o tem, kako je sploh prišel do mrtvega medveda in zakaj je ta končal v newyorškem Centralnem parku, zaupal Roseanne Barr, televizijski igralki, ki je v zadnjih letih odločno zakorakala na območje raznoraznih teorij zarot in si zaradi pogosto neprimernih javnih komentarjev nakopala gnev dela javnosti. V videoposnetku, objavljenem na platformi X, je povedal, da je želel z razkritjem zgodbe prehiteti medije. Foto: Guliverimage

Hči Kennedyja mlajšega: To je bila najbolj ogabna stvar na planetu

Incident s kitom, na katerega so ta teden opozorili v Akcijskem skladu centra za biološko raznovrstnost, ki ameriško Nacionalno upravo za oceane in ozračje poziva k preiskavi, se naj bi sicer zgodil že leta 1994.

V intervjuju (vir) je dogodek pred dvanajstimi leti opisala takrat 24-letna hči Johna F. Kennedyja mlajšega, Kathleen Kennedy, znana tudi kot Kick Kennedy.

V družini Kennedy naj bi takrat izvedeli, da je na obalo polotoka Squaw v ameriški zvezni državi Massachusetts naplavilo truplo kita. Robert F. Kennedy mlajši, ki je po besedah hčerke rad preučeval živalska okostja, naj bi z družino pohitel tja, kitu z motorno žago odrezal glavo in jo privezal na streho družinskega karavana.

"Vsakič, ko je avtomobil pospešil, so avto zalili kitovi sokovi, to je bila najbolj ogabna stvar na planetu. Na glavah smo imeli plastične vrečke z luknjami za usta. Ljudje iz drugih avtomobilov so nam kazali sredince, a za nas je bila to čisto normalno početje," je v intervjuju dejala Kick.

Kot piše medij Axios, so iz ameriškega Akcijskega sklada centra za biološko raznovrstnost sporočili, da je Kennedy mlajši s prisvojitvijo glave živali, zaščitene z Zakonom o zaščiti morskih sesalcev in ogroženih vrstah, in prevažanjem kateregakoli dela telesa zaščitene živali iz ene zvezne države v drugo (Kennedyjevi so takrat živeli v zvezni državi New York) morda storil več kaznivih dejanj.

Iz organizacije, ki sicer velja za (politično) aktivistično krilo Centra za biološko raznovrstnost in ki tudi javno podpira kandidaturo Kamale Harris na prihajajočih predsedniških volitvah v ZDA, so po poročanju medija Axios še sporočili, da bi v običajnih okoliščinah navedbe o žaganju glav naplavljenim kitom obravnavali z veliko mero skepticizma, a v tem primeru k preiskavi pozivajo zato, ker je Kennedy mlajši že večkrat sam priznal, da, neozirajoč se na veljavno zakonodajo, zbira "vzorce" divjih živali.

Robert F. Kennedy mlajši Foto: Guliverimage Robert F. Kennedy mlajši je v krajih vzhodno od ZDA, kjer uprizarja prometne nesreče z medvedi in obglavlja mrtve kite, znan predvsem kot proticepilski mesija.



Od leta 2015 do aprila 2023, ko je zaradi predsedniških ambicij funkcijo začasno odložil na stranski tir, je bil predsednik organizacije Children's Health Defense, ki je znana po nasprotovanju več različnim temeljem javnega zdravstva, v prvi vrsti pa cepljenju proti nalezljivim boleznim. Status globalne proticepilske superzvezde je Kennedy mlajši v veliki meri pridobil med pandemijo bolezni covid-19.

Najprej ostro kritiziral Trumpa, nato prestopil na njegovo stran

Robert F. Kennedy mlajši je prejšnji teden sicer končal lastno volilno kampanjo za predsednika ZDA, ki jo je kot neodvisni kandidat začel oktobra lani (kandidaturo je sicer napovedal že aprila 2023), in podprl republikanskega izbranca Donalda Trumpa.

Donald Trump in Robert F. Kennedy mlajši na petkovem političnem shodu, na katerem je drugi izrekel podporo prvemu na prihajajočih predsedniških volitvah. Foto: Guliverimage

Šlo je za odločitev, ki so jo na republikanski strani pozdravili mnogi, saj pričakujejo, da se bodo glasovi volivcev, ki bi bili sicer namenjeni Kennedyju mlajšemu, prelili v Trumpov bazen. Na strani demokratov so takšno potezo Kennedyja mlajšega medtem mnogi pričakovali, saj naj bi bila zgolj vprašanje časa, opozorili pa so tudi na njegove ne tako stare, a hude kritike na račun Donalda Trumpa.

Kennedy mlajši je namreč še konec letošnjega maja na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, Trumpa obtožil (vir), da je:

- prevaral ameriške delavce in kmetovalce ter se uklanjal superbogatašem,

- med svojim predsedniškim mandatom zaposloval lobiste industrije fosilnih goriv in megakorporacij,

- podpihoval rasno nestrpnost v Združenih državah Amerike in dovolil, da so se razplamteli najhujši nemiri v zgodovini ZDA,

- poslabšal odnose ZDA in Rusije ter prispeval k zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu,

- povsem ignoriral krizo, ki jo v ZDA povzroča odvisnost od opioidov,

- uvedel zaprtja zaradi pandemije bolezni covid-19.

Po tem, ko sta si Donald Trump in Robert F. Kennedy mlajši v petek padla v objem, so preostali člani družine Kennedy javno izrazili ogorčenje nad njegovo podporo Trumpu. Med drugim so mu očitali, da je s tem izdal temeljne vrednote politične dinastije Kennedy. Foto: Guliverimage

Že maja lani je Kennedy mlajši na družbenem omrežju X tudi zapisal, da se njegovo ime na volilnem listu pod nobenim pogojem ne bo znašlo ob Trumpovem. Čeprav takšna trditev ne izključuje morebitne prihodnje podpore Trumpu, je Kennedy mlajši v isti objavi pripomnil tudi, da so njuna stališča glede temeljnih problematik in pristopa k vodenju svetlobna leta narazen.

Just to quell any speculation, UNDER NO CIRCUMSTANCES will I join Donald Trump on an electoral ticket. Our positions on certain fundamental issues, our approaches to governance, and our philosophies of leadership could not be further apart. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 10, 2023

Tudi Donald Trump je bil še pred nekaj meseci izredno kritičen do človeka, čigar podporo je sedaj sprejel z odprtimi rokami. Konec letošnjega aprila je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je Robert F Kennedy mlajši podtaknjenec demokratske stranke in radikalen levičar, ki kandidira samo zato, da bi k ponovni izvolitvi pomagal Joeju Bidnu (ki je medtem že izstopil iz predsedniške dirke). Kennedyja mlajšega je Trump obtožil tudi, da je ekstremni okoljevarstvenik, ob katerem so "tisti zeleni goljufi" videti zadržani, da podpira visoke davke, da nasprotuje posedovanju orožja in ameriški vojski ter podpira množično priseljevanje (vir).