Rekordne številke v Sydneyju, policija za pomoč prosila vojsko

Na pomoč policistom v petmilijonskem mestu naj bi tako priskočilo 300 vojakov. Pristojni upajo, da bodoljudje tako dosledneje spoštovali omejitve, ki so bile sprejete z namenom zajezitve izbruha novega koronavirusa in trajajo že peti teden zapored, veljale pa naj bi še vsaj do konca avgusta. Poznavalci zaradi nizke, manj kot 14-odstotne precepljenosti svarijo, da bi se lahko zaprtje zavleklo še za več mesecev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri izjeme za odhod od doma

Foto: Reuters Prebivalci Sydneyja smejo svoje domove zapustiti le z namenom rekreacije, zaradi nujnega dela ali zdravstvenih razlogov in pa obiska nujnih trgovin oziroma nakupa osnovnih potrebščin, kot je hrana. Kljub temu so parki in obalne promenade že tedne polni ljudi, ki obiskujejo lokale in se zabavajo s prijatelji.

Policisti sicer vse pogosteje izrekajo globe zaradi nespoštovanja zajezitvenih ukrepov in bodo po napovedih odgovornih to v prihodnjih dneh še okrepili. Poleg tega so zaprosili za dodatne pristojnosti, tako da bi lahko odredili zaprtje lokalov, ki ne spoštujejo pravil o ohranjanju varne medsebojne razdalje med gosti.

V mestu se je pretekli konec tedna zbralo več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo omejitvam. Napovedujejo nove proteste.