V butični hotel iz 19. stoletja tudi s turističnimi boni

Oglasno sporočilo

Zgodba hotela Boutique Hotel Dobrna se je pričela že leta 1826. Kot del takratnega zdraviliškega kompleksa je gostil najbolj eminentno gospodo, ki je v kraj prihajala iz cele Evrope. Butični hotel je svoja vrata ponovno odprl v preteklem letu in svojim gostom nudi razkošje v miru, zasebnosti in neokrnjeni naravi.

V Termah Dobrna so želeli ostati zvesti bogati tradiciji in slediti trajnostnemu razvoju, zato so se pri obnovi hotela odločili obdržati arhitekturne elemente te čudovite stavbe. Še več, s prepletanjem naravnih materialov, kot so les, kamen in steklo, so naravo svojim gostom pripeljali še bližje – v sobe in hotelske prostore.

Ohranilo se je veličastno stopnišče, ki vas popelje do trinajstih ekskluzivnih Superior, Deluxe in Premium sob. Te z edinstveno opremljenostjo zadovoljijo še tako prefinjene okuse. Svetloba, ki prihaja skozi velika obokana okna, prinaša zračnost in navda z energijo. Zasnova kopalnice, ki prho ločuje od sobe le s stekleno steno, bo razveselila tiste pare, ki iščejo bližino. Zasebnost je v tem butičnem hotelu zagotovljena.

Pobeg v zeleno oazo

Vrhunska ni le opremljenost sob, navdušila bo izjemna okolica kraja, ki leži ob vznožju Paškega Kozjaka. Že pogled iz sobe na osupljivi 200-letni park prevzame in vabi, da se sprehodite med mogočnimi drevesi, poiščete senco in svoj prostor za umiritev misli. Izbrali boste lahko tudi katero izmed aktivnosti, kot so kolesarjenje, pohodništvo ali tenis.

Bogata zgodovina zdravilišča z vrelcem termalne vode, odkritim že davnega leta 1403, bo pri vas zagotovo pustila pečat.

Na butični oddih tudi s turističnim bonom

V štirizvezdičnem Boutique Hotelu Dobrna izberite paket Butično dober oddih, katerega razkošje bivanja dopolnjuje kulinarično razvajanje s štirihodnim menijem, v elegantnem ambientu A la carte restavracije Kamin. Če boste izbrali Boutique Hotel Dobrna za romantičen vikend v dvoje, wellness razvajanje ali preprosto za umik v zasebnost, bo oddih edinstveno butično doživetje in nepozabna zgodba, ki jo boste želeli deliti.

Za poživitev in revitalizacijo telesa ter zaščito imunskega sistema je odlična izbira dvodnevni program Premium vitaminski koktajl - hiter, učinkovit in znanstveno dokazan način vnosa bistvenih vitaminov in mineralov v telo.

Metabolic Balance je inovativni program hujšanja za uravnavanje metabolnega in hormonskega ravnovesja, na podlagi laboratorijskih vrednosti krvi. Sedemdnevni program temelji na spremembi načina življenja, s trajnim učinkom.

Za popolno sprostitev in razvajanje je gostom na voljo najem zasebne savne Vip Sauna Park ali bogata izbira relaksacijskih ritualov in ekskluzivnih neg za obraz in telo v masažno – lepotnem centru La Vita.

Preverite aktualno ponudbo paketov bivanja na www.terme-dobrna.si in rezervirajte svoj oddih na 080 22 10 ali info@terme-dobrna.si.

Naročnik oglasne vsebine so TERME DOBRNA D.D.