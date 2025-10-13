Največja strašljiva zabava za družine v Avstriji

V zabaviščnem parku Familypark vas od 24. oktobra do 2. novembra čaka srhljivo čudovita zabava za vso družino – s predstavami, paradami in obilo magije!

Ko se meglice vijejo skozi krošnje dreves, na tisoče buč zasveti in skrivnostna bitja švigajo po največjem zabaviščnem parku v Avstriji, je spet čas za Filippovo strašljivo zabavo! Od 24. oktobra do 2. novembra 2025 se bo zabaviščni park Familypark spremenil v čarobno deželo za noč čarovnic za vso družino. A že konec tedna pred tem, od 17. do 19. oktobra, vas čaka prav poseben vrhunec: Halloween Warm-Up! Z manjšim, a vseeno zanimivim programom bodo lahko veliki in mali obiskovalci že prvič okusili pravo strašljivo vzdušje – popolno za pripravo pred velikim dogodkom.

Foto: Familypark

Med glavnim dogodkom od 24. oktobra do 2. novembra obiskovalce pričakuje pester in skrbno pripravljen program za noč čarovnic, ki bo izpolnil vse želje. Na več odrih bodo vsak dan potekale osupljive predstave in zanimive čarovniške točke, ob katerih ne bodo širokih oči imeli le otroci. Skozi park bo potekala barvita parada z domiselnimi kostumi in glasbo, ki bo poskrbela za vrhunsko zabavo. Otroške in večerne predstave v velikem cirkuškem šotoru potekajo dvakrat na dan, z nastopi nagrajenih akrobatov, petjem in plesom.

Foto: Familypark

Še posebej pogumni obiskovalci, starejši od 14 let, se lahko veselijo kar dveh hiš strahov – temačni hodniki, polni srhljivih trenutkov, ki vam bodo naježili kožo, zagotovo niso za tiste s šibkimi živci! Medtem pa je za mlajše goste na voljo veliko strašljivih vrhuncev: profesionalno ličenje za otroke, impresivno izrezovanje buč in številne maskote, ki se sprehajajo po parku ter poskrbijo za zabavna in srhljiva srečanja.

Foto: Familypark

Celoten dogodek poteka pod motom Filippova strašljiva zabava – kar pomeni zabava, groza in magija za vso družino v edinstvenem okolju. Park bo tudi letos skrbno okrašen z bogato dekoracijo in bo poskrbel za nepozabno vzdušje med jesensko romantiko in strašljivimi trenutki.

Vroč namig: vstopnice si nujno zagotovite vnaprej prek spleta! Zaradi velikega zanimanja prodaje vstopnic na kraju dogodka ni mogoče zagotoviti. Če si ne želite zamuditi tega strašljivo lepega doživetja, načrtujte obisk pravočasno.

Za vse, ki bi si želeli svoj izlet za noč čarovnic spremeniti v kratek oddih, se vam izplača pogledati ponudbo okoliških hotelov. Številni ponudniki v regiji ponujajo posebne pakete Familypark, ki vključujejo nočitev, zajtrk in vstopnice – idealno za sproščene družinske izlete s kančkom srhljivega pridiha.

Foto: Familypark

Torej, hitro v kostum, kamere nikar ne pozabite in na pot na najbolj strašljivo zabavo leta – Filippovo strašljivo zabavo v zabaviščni park Familypark!

