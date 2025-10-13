Ponedeljek, 13. 10. 2025, 14.08
32 minut
Največja strašljiva zabava za družine v Avstriji
V zabaviščnem parku Familypark vas od 24. oktobra do 2. novembra čaka srhljivo čudovita zabava za vso družino – s predstavami, paradami in obilo magije!
Ko se meglice vijejo skozi krošnje dreves, na tisoče buč zasveti in skrivnostna bitja švigajo po največjem zabaviščnem parku v Avstriji, je spet čas za Filippovo strašljivo zabavo! Od 24. oktobra do 2. novembra 2025 se bo zabaviščni park Familypark spremenil v čarobno deželo za noč čarovnic za vso družino. A že konec tedna pred tem, od 17. do 19. oktobra, vas čaka prav poseben vrhunec: Halloween Warm-Up! Z manjšim, a vseeno zanimivim programom bodo lahko veliki in mali obiskovalci že prvič okusili pravo strašljivo vzdušje – popolno za pripravo pred velikim dogodkom.
Še posebej pogumni obiskovalci, starejši od 14 let, se lahko veselijo kar dveh hiš strahov – temačni hodniki, polni srhljivih trenutkov, ki vam bodo naježili kožo, zagotovo niso za tiste s šibkimi živci! Medtem pa je za mlajše goste na voljo veliko strašljivih vrhuncev: profesionalno ličenje za otroke, impresivno izrezovanje buč in številne maskote, ki se sprehajajo po parku ter poskrbijo za zabavna in srhljiva srečanja.
Celoten dogodek poteka pod motom Filippova strašljiva zabava – kar pomeni zabava, groza in magija za vso družino v edinstvenem okolju. Park bo tudi letos skrbno okrašen z bogato dekoracijo in bo poskrbel za nepozabno vzdušje med jesensko romantiko in strašljivimi trenutki.
Za vse, ki bi si želeli svoj izlet za noč čarovnic spremeniti v kratek oddih, se vam izplača pogledati ponudbo okoliških hotelov. Številni ponudniki v regiji ponujajo posebne pakete Familypark, ki vključujejo nočitev, zajtrk in vstopnice – idealno za sproščene družinske izlete s kančkom srhljivega pridiha.
Naročnik oglasnega sporočila je FAMILYPARK.