Zaradi antisemitskih opazk raperja zapustil tudi Adidas

Po modni hiši Balenciaga, hollywoodski agenciji CAA in banki JP Morgan Chase je sodelovanje z raperjem Kanyejem Westom prekinil tudi Adidas. Razlog za to je njegov sovražni govor na družbenih omrežjih, naperjen predvsem proti Judom.

Iz Adidasa so sporočili, da so zaradi žaljivih in antisemitskih izjav prekinili partnerstvo z raperjem Kanyejem Westom oziroma Yejem, kot se zdaj predstavlja.

"Ne toleriramo antisemitizma ali kakršnegakoli drugega sovražnega govora," so po poročanju tiskovne agencije sporočili iz Adidasa, "njegove nedavne izjave in dejanja so nesprejemljivi, sovražni in nevarni ter niso v skladu z našimi vrednotami."

Z Adidasom je ustvarjal modno kolekcijo Yeezy

Foto: Guliverimage/X17 Pri Adidasu so se v zadnjih dneh znašli pod plazom kritik, ker se (še) niso odpovedali sodelovanju s kontroverznim raperjem, ki že nekaj časa razburja s širjenjem nestrpnosti na spletu.

Zdaj so vendarle prekinili partnerstvo, v okviru katerega so z Westom oblikovali in prodajali modno kolekcijo Yeezy. Tiskovna agencija AP ob tem navaja, da bo Adidas zaradi predčasne prekinitve sodelovanja letos zabeležil tudi do 250 milijonov evrov nižji dobiček.

Adidas je sicer le najnovejše v vrsti podjetij, ki so prekinila sodelovanje s kontroverznim raperjem, potem ko so mu zaradi spornih objav profile ukinili tako na Twitterju kot na Instagramu. Med drugim je razburil z zanikanjem suženjstva, pa z majico z napisom Bela življenja štejejo, ki jo je pred kratkim nosil na modni reviji kolekcije Yeezy v Parizu ter s sovražnimi izjavami, uperjenimi proti Judom.

Ta teden sta sodelovanje z njim prekinila hollywoodska agencija CAA, ki ga je zastopala, pa produkcijska hiša MRC Studio, ki je pripravljala dokumentarni film o njem, prejšnji teden so mu hrbet obrnili v modni hiši Balenciaga in banki JP Morgan Chase, v zadnjem času so sodelovanje prekinili tudi v Gapu.

