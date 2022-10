Kanye West ni več milijarder

"Lahko izjavljam antisemitsko s*anje, pa me Adidas ne more odpustiti," je raper Kanye West pred kratkim izjavil med gostovanjem v nekem podkastu. A v torek se je zgodilo nasprotno – Adidas je sporočil, da je zaradi antisemitskih in drugih sovražnih ter žaljivih izjav prekinil sodelovanje z njim.

Adidas in West, ki se zdaj predstavlja kot Ye, sta od leta 2013 oblikovala in prodajala modno linijo Yeezy, prepoznavno predvsem po športnih copatih višjega cenovnega razreda.

Foto: Guliverimage/AP

Izdelki Yeezy so predstavljali od štiri do osem odstotkov skupne Adidasove prodaje, za raperja pa so bili še veliko pomembnejši – predstavljali so za 1,5 milijarde dolarjev njegovega premoženja in prav zaradi tega sodelovanja je dosegel status milijarderja.

Zdaj, po prekinitvi sodelovanja, pa Kanye West oziroma Ye ni več milijarder, poroča Forbes, njegovo premoženje je namreč zdaj vredno "le" 400 milijonov dolarjev.

