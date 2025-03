Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je v četrtek zagotovil, da nihče iz Republike Srbske ne bo ostal brez premoženja. S tem je odgovoril na grožnje predsednika te entitete BiH Milorada Dodika, ki je Srbe, zaposlene v državnih institucijah BiH, pozval k odpovedim, poročajo tamkajšnji mediji.

Dodik je v prejšnjih dneh prebivalce Republike Srbske, ki delajo v državni policijski agenciji Sipa, na sodišču BiH, tožilstvu BiH ali v visokem sodnem in tožilskem svetu BiH, pozval, naj dajo odpoved in se zaposlijo v institucijah Republike Srbske.

Vlada v Banjaluki je notranjemu in pravosodnemu ministrstvu entitete naložila, naj jih zaposlita. Obenem ju je zadolžila, naj v okviru svojih pristojnosti spremljata in sankcionirata izvajanje zakonov, ki omenjenim državnim institucijam prepovedujejo delovanje na območju Republike Srbske.

Neposlušnim zagrozil z odvzemom premoženja

Potem ko se Srbi, zaposleni v državnih institucijah, niso odzvali na zahteve, se je Dodik odločil zaostriti pritisk in jim je zagrozil z odvzemom premoženja.

"Obstaja tudi ena ideja, ki mi je všeč. Nismo je še vključili v kazenski zakonik, a mogoče jo bomo (...). Preučujemo način, da jim v Republiki Srbski zasežemo premoženje. To bomo v prihodnjih mesecih tudi izvedli," je po poročanju portala Euronews.ba dejal v sredo.

BiH ni Severna Koreja

Schmidt je v četrtek v nagovoru javnosti zagotovil, da se to ne bo zgodilo. "Tisti iz Republike Srbske, ki na vas pritiskajo s trditvami, da lahko ostanete brez premoženja ali pristanete v zaporu samo zato, ker ne sledite idejam nekaterih posameznikov – to se ne bo zgodilo," je zatrdil.

Poudaril je, da ne živijo v Severni Koreji, kjer ena oseba odloča o življenju vseh državljanov, temveč v svobodni Evropi, kjer lahko obstajajo različna mnenja.

"Če obstajajo različna mnenja, obstaja postopek, kako jih obravnavati. Lahko računate na sodišča in tiste, ki skrbijo za mirno prihodnost te države. Vse druge ideje ne bodo podprte," je še dejal.

Obsodba sprožila novo krizo

Nova politična kriza v BiH se je začela po nedavni obsodbi Dodika zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika v BiH, na katero so se v entiteti odzvali s sprejetjem več ustavno spornih zakonov.

Tožilstvo BiH je minuli teden izdalo naloge za privedbo predsednikov entitete ter vlade in parlamenta entitete, Milorada Dodika, Radovana Viškovića in Nenada Stevandića, na zaslišanje zaradi suma napada na ustavni red. Sodišče BiH je ta teden izdalo tudi svoj nalog za privedbo trojice, po katerem morajo vse policijske agencije v BiH, vključno z državno mejno policijo, ukrepati v skladu z nalogom in preprečiti osumljencem morebiten poskus prehoda meje s sosednjimi državami.