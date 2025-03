Sodišče BiH je izdalo osrednji nalog za privedbo predsednika Republike Srbske Milorada Dodika ter predsednika vlade in parlamenta te entitete BiH, Radovana Viškovića in Nenada Stevandića, so danes potrdili s tožilstva BiH za mrežo Radio Svobodna Evropa (RSE). Banjaluka se je odzvala z napovedjo o ustanovitvi mejne policije entitete.

Tožilstvo BiH je minulo sredo izdalo nalog za privedbo trojice na zaslišanje zaradi suma napada na ustavni red, potem ko se niso odzvali vabilu na zaslišanje. Preiskavo je tožilstvo uvedlo, potem ko so v Republiki Srbski kot odziv na nedavno nepravnomočno obsodbo Dodika sprejeli več ustavno spornih zakonov, katerih izvajanje je ustavno sodišče BiH do končne odločitve nato začasno zadržalo.

Nova sporna poteza

Osrednjega naloga sodišča BiH doslej še ni komentirala nobena policijska agencija v BiH niti nihče od osumljencev. So pa iz urada predsednika Republike Srbske danes napovedali, da bo vlada entitete danes sprejela zakon o mejni policiji Republike Srbske, kar je prav tako v nasprotju z ustavo, saj že obstaja državna mejna policija.

To je sicer le še ena v vrsti spornih potez oblasti entitete v zadnjih dneh. Parlament Republike Srbske je namreč minuli četrtek sprejel osnutek nove ustave in zakon o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske, ki tej entiteti BiH daje večje pristojnosti. Iz urada visokega predstavnika mednarodne skupnosti so opozorili, da gre za neposreden napad na pravni red države, Združeni narodi pa so vse strani pozvali k zadržanosti.