"Nato ostaja trdno zavezan stabilnosti te regije ter varnosti Bosne in Hercegovine," je danes po srečanju s člani predsedstva BiH zagotovil Rutte. Poudaril je, da Nato v celoti podpira suverenost in ozemeljsko celovitost BiH, prav tako pa tudi urad visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH.

Dejanja, ki spodkopavajo Daytonski sporazum, ustavni red ali institucije BiH, so po besedah generalnega sekretarja Nata nesprejemljiva, hujskaška retorika in dejanja pa nevarna.

Mark Rutte, Željka Cvijanović in Željko Komšić med današnjim srečanjem v Sarajevu. Foto: Guliverimage

"Bodimo jasni, to ni leto 1992"

Rutte je še poudaril, da ne bodo dopustili ogrožanja miru. "Bodimo jasni, to ni leto 1992 in ne bomo dopustili, da nastane varnostni vakuum," je dejal in s tem spomnil na leto, ko se je začela vojna v BiH. "Mednarodna skupnost je zavezana k nadaljnji močni podpori, tudi prek sil Euforja in Nata. Ne bomo dovolili, da bi bil ogrožen težko priborjeni mir," je še poudaril.

Svoj delež k stabilnosti in miru po njegovi oceni morajo prispevati tudi vsi trije člani predsedstva BiH, ki jih je pozval k odgovornosti. "Ta država gleda v vas tri. Gre za osebno vodenje. Naj bo ta država ponosna na svoje predsedstvo," je izjavil.

Napeto zaradi Dodika

Razmere v BiH so napete vse od nedavne obsodbe Dodika na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Odločitev sodišča sicer še ni pravnomočna.

Dodik je konec leta 2023 napovedal razglasitev neodvisnosti Republike Srbske, če bo Trump ponovno postal predsednik ZDA. Foto: Reuters

Parlament Republike Srbske je v odziv na razsodbo konec februarja sprejel več ustavno spornih zakonov, ki med drugim prepovedujejo delovanje štirih pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete. Zakoni so začeli veljati prejšnji teden, a je ustavno sodišče v petek do končne odločitve nato začasno zadržalo njihovo izvajanje. Tožilstvo BiH je medtem uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavno ureditev.

Ozemeljska celovitost BiH naj ne bi bila pod vprašajem

Predsedujoča predsedstvu BiH Željka Cvijanović, ki prihaja iz vrst Srbov, je danes poudarila, da se vsi strinjajo glede ohranjanja ozemeljske celovitosti države, ki da ni ogrožena. Prav tako po njenih besedah ni sporen večetnični značaj BiH, pozdravila pa je tudi napovedano krepitev navzočnosti mednarodne vojaške misije Eufor.

Obenem je problematizirala vlogo Schmidta, ki ga oblasti Republike Srbske ne priznavajo kot visokega predstavnika. "Schmidt ne more rešiti BiH, Republika Srbska in Federacija BiH pa jo lahko in mislim, da je treba delati za to," je izjavila ter opozorila, da bi morali reševati vzroke, ne pa posledic krize.