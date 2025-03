"Dejanja predsednika Republike Srbske Milorada Dodika spodkopavajo institucije BiH ter ogrožajo njeno varnost in stabilnost," je na družbenem omrežju X v petek opozoril Rubio. Politične voditelje v BiH je pozval, naj se vključijo v konstruktiven in odgovoren dialog, ameriške partnerje v regiji pa, naj se jim pridružijo v boju "proti temu nevarnemu in destabilizirajočemu ravnanju".

The actions of Republika Srpska President Milorad Dodik are undermining Bosnia and Herzegovina's institutions and threatening its security and stability. Our nation encourages political leaders in Bosnia and Herzegovina to engage in constructive and responsible dialogue. We call… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 8, 2025

V Republiki Srbski so v četrtek začeli veljati ustavno sporni zakoni o prepovedi delovanja štirih institucij BiH na območju entitete, med njimi sodišča in tožilstva BiH. Sporne zakone so sprejeli v odziv na odločitev sodišča BiH, ki je Dodika nedavno nepravnomočno obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Ustavno sodišče BiH je v petek na izredni seji do sprejema končne odločitve zadržalo izvajanje spornih zakonov, Dodik pa je takoj po tem sporočil, da jih bodo izvajali ne glede na to odločitev.

Dodatnih štiristo vojakov, tudi slovenskih

V Sarajevo ob stopnjevanju napetosti v državi v ponedeljek prihaja generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte, misija EU v BiH Eufor pa krepi prisotnost svojih sil. Iz Euforja so v petek sporočili, da je povečana prisotnost neposredno povezana z njihovo nalogo, da podprejo oblasti BiH pri ohranjanju varnosti in stabilnosti. Poudarili so tudi, da gre za preventivni ukrep.

Eufor se bo po neuradnih informacijah, ki jih navaja sarajevski portal Klix.ba, okrepil za dodatnih štiristo vojakov, med katerimi bodo po navedbah portala tudi slovenski.

Dodik, ki je v javnih nastopih v preteklosti večkrat izrazil podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, je konec leta 2023 napovedal razglasitev neodvisnosti Republike Srbske, če bo Trump ponovno postal predsednik ZDA.