Vladimir Putin jasno vidi poskuse visokega predstavnika v BiH, da zruši Milorada Dodika, je po današnjem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. V ospredju pogovora so bili sicer gospodarsko sodelovanje, razmere v BiH in dogajanje v Srbiji, ki ga Vučić označuje za poskus barvne revolucije.

Vučić je telefonski pogovor s Putinom napovedal v četrtek po srečanju s predsednikom entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske Miloradom Dodikom v Beogradu. Z Dodikom se je sestal potem, ko je v Republiki Srbski začelo veljati več ustavno spornih zakonov, ki prepovedujejo delovanje štirih pravosodnih in varnostnih institucij BiH na območju entitete, med njimi sodišča in tožilstva BiH.

Omenjene zakone so oblasti Republike Srbske sprejele v odziv na odločitev sodišča BiH, ki je Dodika obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Vučić je po današnjem pogovoru z ruskim predsednikom sporočil, da Putin zelo dobro razume razmere v regiji. "Jasno vidi poskuse visokega predstavnika v BiH, ki imajo en sam cilj – zrušiti Milorada Dodika," je dejal v videoposnetku, objavljenem na družbenem omrežju Instagram. Dodal je, da je Rusija vedno podpirala daytonski mirovni sporazum in Republiko Srbsko.

"Govorila sva o pomembnih političnih vprašanjih"

Tema pogovora so bila sicer po Vučićevih besedah vsa pomembna politična vprašanja, govorila pa sta tudi o dogajanju v Srbiji.

Vučić se je Putinu zahvalil, da "ruski uradniki ne podpirajo barvne revolucije", kot sam označuje množične proteste po državi, ki potekajo od smrtonosne novembrske nesreče na novosadski železniški postaji. "Predsednik Putin je imel zelo jasno in natančno stališče glede tega vprašanja. Rusija dobro razume in vidi, kaj se dogaja, ter bo še naprej podpirala zakonito in legitimno izvoljene organe oblasti v Srbiji," je poudaril.

Vučić je na Instagramu potrdil tudi srečanje s Putinom 9. maja, ko se bo udeležil praznovanja 80. obletnice zmage nad fašizmom na Rdečem trgu v Moskvi.

Predsednika sta danes razpravljala tudi o gospodarskem sodelovanju, med drugim o tem, kako do 31. maja skleniti plinski dogovor in rešiti vprašanje Naftne industrije Srbije (NIS).

Srbija goji tesne vezi s Kremljem

ZDA so tik pred odhodom predsednika Joeja Bidna s položaja 10. januarja uvedle obsežne sankcije proti ruskemu energetskemu sektorju. Med sankcioniranimi je tudi srbsko naftno podjetje NIS, ki je v večinski lasti Gazproma. ZDA zahtevajo popoln umik ruskih lastnikov iz podjetja. Za spremembe lastništva so sprva dali rok do 25. februarja, nato pa so ga podaljšali do 28. marca.

Srbija vse od ruske invazije na Ukrajino ohranja tesen odnos z Moskvo in v nasprotju z EU, ki se ji želi pridružiti, zavrača uvedbo sankcij proti Rusiji. Vučić je že v preteklosti dejal, da bi bili ukrepi proti družbi NIS velik udarec za Srbijo, ki je v veliki meri odvisna od ruskega plina in se pogaja o novi pogodbi, saj trenutna poteče marca.