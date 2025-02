Po obsodbi Dodika podpora iz Srbije in Rusije ter opozorila iz EU in ZDA

Parlament Republike Srbske je po sredini obsodbi predsednika te entitete BiH Milorada Dodika sprejel dokument, v katerem sodbo označuje za državni udar. Dodika je v Banjaluki v znak podpore obiskal srbski predsednik Aleksandar Vučić, Kremelj sodbo kritizira kot politično, iz EU in ZDA pa prihajajo pozivi političnim akterjem v BiH k zadržanosti.

Sodišče Bosne in Hercegovine je Dodika v sredo spoznalo za krivega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. V sodbi, ki še ni pravnomočna, mu je prisodilo leto zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki.

Dodik: Nimamo vojnega načrta, ničesar ne pripravljamo

Dolgoletni vodilni politik Srbov v BiH je takoj po sodbi izjavil, da takšne BiH, kot so si jo zamišljali, ni več. Po srečanju z Vučićem v Banjaluki je nato zatrdil, da se srbski narod zavzema za mir. "Nimamo vojnega načrta, ničesar ne pripravljamo. Pripravljeni smo se pogovarjati, ne pa da nas ignorirajo," je izjavil po poročanju sarajevskega portala Klix.ba. Izrazil je tudi pripravljenost za pogovor, če ga pokličejo iz Sarajeva.

Vučić določitev sodišča označil za sramotno

Vučić je razsodbo sodišča BiH na družbenem omrežju Instagram pred poletom v Banjaluko označil za sramotno, nezakonito, protidemokratično ter usmerjeno v rušenje Republike Srbske in položaja srbskega naroda. Po srečanju z Dodikom pa je zagotovil, da bo Srbija vedno stala ob Republiki Srbski, ne glede na njene odločitve.

Narodna skupščina Republike Srbske je po izreku sodbe Dodiku sprejela t. i. informacijo o rušenju ustave BiH in ukrepih za njeno ohranitev oziroma niz sklepov, ki jih je objavila tudi na svoji uradni spletni strani. V njih med drugim navajajo, da je sodišče BiH z obsodbo Dodika izvedlo državni udar in da institucije, kot sta sodišče BiH in tožilstvo BiH, nimajo ustavne podlage za delovanje na ozemlju Republike Srbske.

Vladi Republike Srbske je parlament naložil tudi pripravo zakonov za prepoved delovanja teh institucij na ozemlju entitete, ta pa je nato že v sredo zvečer sprejela niz zakonov, o katerih bo parlament razpravljal danes.

Odzivi iz EU, ZDA in Rusije

Na poteze in izjave vodstva Republike Srbske so se že odzvale tako EU in ZDA kot Rusija.

Poročevalci za BiH pri odboru za zunanjo politiko v Evropskem parlamentu so v sredini skupni izjavi pozvali vse akterje v BiH, naj se po sodbi vzdržijo političnih groženj in drugih potencialno škodljivih dejanj.

"BiH je neodvisna, suverena država, katere ozemeljska celovitost je nesporna," so še zapisali. Poudarili so tudi, da bi se vodstvo Republike Srbske namesto širjenja motečih in razdvajajočih narativov, groženj in zakonodajnih pobud, ki bi očitno kršile ustavo BiH, moralo osredotočiti na nujne korake za odločnejše napredovanje BiH na evropski poti.

Tiskovna predstavnica State Departmenta Tammy Bruce pa je danes zjutraj na družbenem omrežju X medtem sporočila, da ZDA spoštujejo sodbo sodišča BiH in da ostro nasprotujejo dejanjem lokalnih voditeljev, ki bi ogrozila varnost in stabilnost države.

Moskva je bila do sodbe medtem kritična in jo je označila za politično odločitev. "Preganjanje Dodika je povsem politične narave in ni usmerjeno le proti njemu, ampak proti vsem patriotskim silam," je danes novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.