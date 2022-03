Al Rihla, najhitrejša žoga v zgodovini mundialov

To je že 14. zaporedna žoga, ki jo je Adidas izdelal za svetovno nogometno prvenstvo in je zasnovana tako, da bo zdržala vedno nove in nove zahteve po hitrejši igri, saj bo, kot trdijo proizvajalci, najhitrejša žoga v zgodovini tega turnirja. "To je neverjetna, trajnostna in kakovostna uradna žoga, v kateri bodo uživali tako zvezdniki na vrhuncu kariere, ki bodo nastopali na največjem svetovnem odru v Katarju, kot tudi običajni igralci povsod drugod," je sporočil Jean-Francois Pathy, direktor marketinga pri Fifi.

"Al Rihlino potovanje okoli sveta bo neverjeten dosežek svetovnega prvenstva v nogometu in bo ljubiteljem nogometa ter navijačem zagotovilo edinstveno priložnost, da se s še večjim navdušenjem vključijo v dogajanje pred začetkom turnirja," še dodajajo pri Fifi. Trajnost je bila prva skrb in osnovno vodilo pri izdelavi žoge, prav tako je prva, ki je bila izdelana izključno s črnilom in lepilom na vodni osnovi. Rihla v arabščini pomeni potovanje oziroma tudi potovalni dnevnik, potopis. Gre za ime, ki je navdihnjeno s "kulturo, arhitekturo, kultnimi čolni in zastavo Katarja".

Prodali prek 800.00 vstopnic

V prvi fazi prodaje vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo, ki bo novembra in decembra v Katarju, je dragocene lističe kupilo 800.000 ljudi. Poleg domačih prebivalcev je bilo največ povpraševanja v ZDA, Angliji, Mehiki in Združenih arabskih emiratih. Največ je bilo prodanih vstopnic za enkratni ogled tekem v predtekmovanju ter za finale 18. decembra. Navijači, ki vstopnic niso uspeli kupiti v prvi fazi zadnja dva meseca, se bodo lahko zanje prijavili v drugi fazi, ki se bo začela takoj po žrebu skupin petega aprila.