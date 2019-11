Pestri tedni Slovenca na Hrvaškem, o katerih je povedal marsikaj

Liga prvakov in nora tekma proti Šahtarju v Zagrebu, petarda v mreži Rijeke Simona Rožmana, h kateri je zadetek prispeval tudi sam, pa tudi kritike in gesta, s katero je v nedeljo zvečer odgovoril kritikom ... Zdaj pa še reprezentanca. Za Petrom Stojanovićem, slovenskim reprezentantom, ki v tej sezoni navdušuje z zagrebškim Dinamom, so zelo pestri jesenski tedni.

"To je nogomet, enkrat si na vrhu, čez mesec dni si na dnu," se je Petar Stojanović, v zadnjem času standardni reprezentant Slovenije, ki si je izboril mesto na desni strani slovenske obrambne četverke, ob začetku tokratne zadnje reprezentančne akcije v letu 2019 najprej spomnil oktobrskega reprezentančnega pogroma, s katerim so Slovenci porušili vse, kar so z zmagama nad Izraelom in Poljsko zgradili septembra.

"Spadam med mlajše, tako da težko povem, kaj natanko je bilo narobe, da smo oktobra proti Makedoncem in Avstrijcem igrali tako slabo. Seveda smo si na obeh tekmah želeli zmag, a potem smo najprej pokleknili proti Makedoniji, potem pa še proti odlični Avstriji. Škoda, a mislim, da smo v teh kvalifikacijah vseeno naredili marsikaj dobrega. Morda potrebujemo še nekaj časa z novim selektorjem. Predvsem pa si moramo naliti čistega vina in poskrbeti, da v prihodnosti ne bo več napak, ki smo jih delali na zadnjih tekmah," je še povedal nogometaš, ki je v letošnjem letu na prav vseh tekmah Slovenije igral od prve do zadnje minute.

Slovenci minimalne možnosti za napredovanje na evropsko prvenstvo 2020 sicer še imajo, a je že pred zadnjima tekmama, ko bodo v soboto najprej gostili Latvijo in potem tri dni pozneje v Varšavi gostovali pri Poljski, jasno, da evropskega nogometnega festivala, ki bo prihodnje leto, skoraj zagotovo ne bodo videli.

"Res je, možnosti smo bržčas že zapravili, saj ne gre verjeti, da Avstrija na zadnjih dveh tekmah ne bo osvojila niti ene točke, sta pa tokratni tekmi kljub vsemu pomembni. Če bomo zmagali na obeh, kar je naš cilj, potem nam bo v prihodnosti veliko lažje, saj bo energija v reprezentanci in okoli nje veliko boljša," je ugotovil 24-letni Ljubljančan, ki se je nogometno uveljavil v Mariboru.

Enigma, ki jo je težko pojasniti

Debitiral je že leta 2014, potem pa za Slovenijo odigral le še 12 tekem. Od tega osem letos. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida



Pred tem je enkrat, takrat še pod vodstvom Tomaža Kavčiča, zaigral še v ligi narodov, štirikrat pa, ko je bil selektor Srečko Katanec. Debitiral je pod njegovim vodstvom novembra leta 2014 na prijateljski tekmi proti Kolumbiji, potem za Slovenijo leta 2015 nastopil še dvakrat, nato pa je sledil mrk. Dolgo časa ga sploh ni bilo zraven. Če pa je že bil, je obsedel na klopi.



Zakaj, je težko pojasniti, a zagotovo ne zaradi tega, ker bi bil Anglež in bi se na svojem igralnem mestu za mesto v ekipi potegoval s Trentom Alexandrom-Arnoldom, Kylom Walkerjem, Kieranom Trippierjem ali kom od nogometašev, na katere lahko na desni strani obrambe računa angleški selektor Gareth Southgate. Stojanović spada med slovenske nogometaše, ki imajo največ evropskih izkušenj. V ligi prvakov je enkrat igral že z Mariborom, zdaj v njej še drugič nastopa z Dinamom. V elitnem evropskem klubskem tekmovanju je do zdaj zbral 13 nastopov, skupaj pa je v evropskih pokalih odigral že okroglih 50 tekem. Za Dinamo redno igra, redno je nastopal tudi v Mariboru, a je trenutno šele pri 13 nastopih v majici Slovenije. Od tega jih je osem zbral v letošnjem letu.Pred tem je enkrat, takrat še pod vodstvom, zaigral še v ligi narodov, štirikrat pa, ko je bil selektor. Debitiral je pod njegovim vodstvom novembra leta 2014 na prijateljski tekmi proti Kolumbiji, potem za Slovenijo leta 2015 nastopil še dvakrat, nato pa je sledil mrk. Dolgo časa ga sploh ni bilo zraven. Če pa je že bil, je obsedel na klopi.Zakaj, je težko pojasniti, a zagotovo ne zaradi tega, ker bi bil Anglež in bi se na svojem igralnem mestu za mesto v ekipi potegoval sali kom od nogometašev, na katere lahko na desni strani obrambe računa angleški selektor

Pojasnila za čudež, ki se je zgodil v Zagrebu, nima

Iz Ljudskega vrta je v začetku leta 2016 prestopil v Dinamo, katerega član je še danes. Prav nogometno dogajanje v Zagrebu, ki je zelo pestro, je bilo glavna tekma tokratnega pogovora z njim, ki je bil v pomanjkanju pomembnosti tokratne reprezentančne akcije klubsko obarvan. Z Dinamom je namreč v zadnjih tednih doživel marsikaj. Hrvaški prvak navdušuje v ligi prvakov in je v skupini C, v kateri so še Manchester City, Šahtar Doneck in Atalanta, po štirih krogih v igri za napredovanje. Skupaj z Ukrajinci ima na drugem mestu pet točk.

Še vedno ne zna pojasniti, kaj se je Dinamu zgodilo v izdihljajih tekme proti Šahtarju v Zagrebu. Foto: Reuters

Njegov položaj bi bil lahko še veliko boljši, če bi prejšnjo sredo, ko je v Maksimirju gostoval Šahtar, prišel do zmage, ki ji je bil zelo blizu. Še do začetka sodnikovega dodatka so namreč hrvaški prvaki vodili s 3:1, potem pa prejeli dva zadetka in si močno otežili lov na napredovanje. Z remijem s 3:3 so namreč "izničili" prednost pred Ukrajinci, ki so jo v primeru istega števila točk imeli pred njimi, saj so v gosteh proti Šahtarju remizirali z 2:2.

"V karieri sem doživel že marsikaj, a česa takšnega še ne. Ne vem, kaj se nam je zgodilo. Neverjetno je, da še v 90. minuti vodiš s 3:1 na tako pomembni tekmi, potem pa ne zmagaš. Res je bilo težko, bil je pravcati šok, a to je nogomet. Dogajajo se tudi take stvari. Pomembno je, da se iz njih nekaj naučiš in dvigneš glavo," se je Stojanović spomnil drame, ki se je pred nekaj dnevi odvila na prepolnem Maksimirju.

Z gesto po golu na derbiju je odgovoril kritikom

Veliko boljše volje je bil po nedeljskem derbiju hrvaškega nogometa, ko je s soigralci gostoval pri Rijeki, ki jo vodi Simon Rožman, in s soigralci ponižal rojaka. Dinamo je zmagal kar s 5:0.

V nedeljo je s soigralci s 5:0 premagal Rijeko, zabil pa tudi prvi gol v tej sezoni in drugega za Dinamo nasploh. Foto: Reuters

"Na Reki smo pokazali, da smo prava ekipa. Hitro smo se dvignili po tem, kar se nam je zgodilo v ligi prvakov, in pokazali, kdo in kaj smo. Vesel sem tudi tega, da sem zadel, a še bolj ponosen sem na to, da smo igrali tako dobro, kot smo. Ni pomembno, kdo zabija. Samo da ekipa zmaguje," je še povedal branilec, ki vseskozi igra za Dinamo, a je bil v zadnjem času nekajkrat na udaru kritik. Čeprav ga trener Zagrebčanov Nenad Bjelica zelo ceni, so nekateri mnenja, da je najšibkejši člen Dinama, zato ne presenča, da se je v nedeljo na Reki, ko je zabil za gol, odzval zelo čustveno in tudi z gesto. Zdaj je pojasnil, kaj je z njo mislil.

"Ne bi omenjal, na koga natanko sem mislil, a lahko rečem, da je bila ta gesta namenjena tistim, ki slabo govorijo o meni tako na Hrvaškem kot tudi v Sloveniji. Še naprej se bom trudil, kot sem se vedno do zdaj. Vselej dam vse od sebe. Nekateri to prepoznajo, medtem ko drugi ne. Zdi se mi, da nekateri to počnejo tudi namerno, a se je s tem treba sprijazniti. Tudi to je nogomet," je razložil Stojanović.

Po osmino finala lige prvakov odhaja k Josipu Iličiću

Po tokratni reprezentančni akciji, na kateri se bo seveda družil tudi z njim, ga čakajo novi evropski izzivi in nova tekma proti Josipu Iličiću. Gostovanje pri Atalanti, ki evropske tekme igra v Milanu.

V dvoboju z zvezdnikom Manchester Cityja Raheemom Sterlingom. Foto: Getty Images

"Škoda, ker nismo premagali Šahtarja, tako da bomo zdaj najverjetneje morali zmagati proti Atalanti. Naredili bomo vse, da nam to uspe, a ne bo lahko. Res je, da smo Atalanto doma premagali s 4:0, a dobro vemo, da to ni realen pokazatelj kakovosti. Atalanta na čelu z Iličićem je sijajna, kar je letos pokazala že večkrat. Čaka nas težko delo, a se zavedamo tudi svoje kakovosti. Prepričan sem, da imamo možnosti," je še povedal Stojanović in za konec poskušal pojasniti tudi to, kaj se je z Dinamom v zadnjih dveh letih zgodilo v Evropi.

Kaj je razlog za veliko evropsko preobrazbo Dinama?

Spomnimo, Zagrebčani, sicer redni udeleženci skupinskih delov evropskih tekmovanj, so v Evropi, predvsem v ligi prvakov, izgubljali kot po tekočem traku in skrbeli za neslavne rekorde, zdaj pa zunaj hrvaških meja kažejo povsem drugačen obraz. V prejšnji sezoni so se uvrstili v izločilne dele lige Europa, v tej so na dobri poti, da jim uspe še večji podvig. Uvrstitev v izločilne dele elitnega evropskega klubskega tekmovanja.

V ligi prvakov je do zdaj odigral že 13 tekem. Foto: Getty Images

"Ko sem prišel v Dinamo, je bila zgodba povsem drugačna, kot je danes. Na evropske tekme smo odhajali z željo, da bi prejeli čim manj golov. Nismo verjeli v to, da nam lahko uspe kaj več. Zdaj se borimo za drugo mesto in v ligi prvakov zmagujemo. Ključ tega je, da smo povezani. Ne samo ekipa, ampak vsi v klubu. Igralci, trenerji, ljudje iz uprave in navijači. Mislim, da je ta pozitivna energija poglavitni razlog, da je naša evropska podoba povsem drugačna," je povedal Stojanović, ki z Dinamom premočno vodi v hrvaškem prvenstvu in je na dobri poti, da s soigralci pride še do četrtega prvenstvenega naslova, odkar je prestopil na Hrvaško.



"Upam, da se kaj podobnega zgodi tudi v slovenski reprezentanci. Da bomo vsi, od nogometašev, trenerjev pa do navijačev in tudi vas, novinarjev, dihali kot eno," si je za konec zaželel slovenski reprezentant.