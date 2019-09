Hrvat je po spektakularni zmagi na vsa usta hvalil Slovenca. Oba.

Najprej ekspresen intervju v televizijske kamere takoj po koncu tekme, potem dolga novinarska konferenca in za konec še sprehod med novinarji, ki smo na izjave čakali v mešani coni pod štadionom. Ko si je za konec po več kot uri odgovarjanja hrvaškim nekaj minut vzel še za slovenske novinarje, ga zato nismo napadali z vprašanji o tem, kako je videl tekmo.

"Bil bi zelo prepotenten, če bi rekel, da sem kaj takega pričakoval pred tekmo. Premagati s 4:0 tako dober klub, kot je Atalanta, je nekaj velikega. Sem pa pred tekmo verjel v zmago tako kot vedno. Kot nogometaš Albaceteja sem zmagal na Camp Nou proti Barceloni. Od takrat verjamem, da je možno premagati vsakogar," je izjava, ki smo jo ujeli iz njegovih ust in morda najbolj opiše vse, kar se je dogajalo na igrišču.

Tam je 48-letni Osiječan, ki je nogomet igral v Španiji, Nemčiji in Avstriji, ukanil italijanskega kolega Gianpiera Gasperinija in ga pretental s postavitvijo s tremi igralci v obrambi, s tem pa si utrl pot do velike evropske zmage. Zagotovo nepričakovane, saj je Dinamo zadnjih 11 tekem, ki jih je odigral v ligi prvakov, izgubil.

Na tribunah tudi dve legendi slovenskega nogometa

Gregor Židan in Djoni Novak. Foto: Sportal Matjaž Kek, a glede na to, da sta bila na igrišču dva člana udarne enajsterice njegove reprezentance, za nameček ne prav daleč od njegovega Maribora, je verjetno bil. Smo pa zato v Zagrebu srečali dva nekdanja legendarna slovenska nogometaša in tudi nekdanja reprezentanta.



Prvi je Gregor Židan, nekdanji nogometaš Olimpije in Maribora, ki je bil z Dinamom in hrvaškim nogometom zelo povezan. Je celo eden izmed peščice igralcev, ki so nastopili na prvi uradni tekmi hrvaške reprezentance, nekaj let pa je uspešno igral za Dinamo.



Drugi je Djoni Novak, ki je v nekdanji Jugoslaviji navduševal nekoliko južneje, v beograjskem Partizanu, mnogo globlji pečat pa pustil v slovenski reprezentanci, s katero se je uvrstil najprej na evropsko in potem še svetovno prvenstvo.



"Petar Stojanović? Sijajen dečko in velik profesionalec"

Po lanskoletni sezoni, v kateri so Zagrebčani prišli do zgodovinske uvrstitve v izločilne dele lige Europa, je bilo jasno, da niso več tako nebogljeni, kot so bili v evropskih sezonah pred tem, in takoj na začetku močno nase opozorili tudi v najmočnejši evropski nogometni ligi.

Toda bolj o tem, smo trenerja, ki je na klop Dinama prišel maja lani, povprašali po obeh Slovencih na igrišču. Najprej seveda o njegovem nogometašu Petru Stojanoviću, ki je igral od prve do zadnje minute in se izkazal z asistenco za prvi gol.

"Odkar sem tukaj, je sijajen. Je naš standardni desni bočni branilec, ki igra stabilno. Ima nekaj pomanjkljivosti, ki pa jih popravlja iz dneva v dan. Je vrhunski bočni branilec, ki mu morda še bolj ustreza, da igra tako, kot je igral danes. Hitro se prilagaja in je sijajen dečko. Velik profesionalec, ki vedno da vse od sebe. To je minimum, kar lahko od njega pričakujem in to pričakujem od vsakega svojega nogometaša," je Ljubljančana, ki se je na veliko sceno prebil v majici Maribora, pohvalil Nenad Bjelica.

Josipu Iličiću se tokrat ni izšlo po načrtih, a je v Zagrebu vseeno pustil dober vtis. Foto: Reuters

"Josip Iličić je fantastičen!"

Potem je nekaj besed namenil še drugemu Slovencu, ki smo ga videli tekati po igrišču, Josipu Iličiću, o katerem je veliko govoril že pred začetkom tekme. Takrat je dejal, da je z naskokom najbolj nevaren nogometaš Atalante. To je bil tudi tokrat, a moštvu iz Bergama ni pomagalo kaj prida.

"Res je, da so izgubili, a on je tudi danes dokazal, da je najbolj nevaren nogometaš Atalante. To je igralec, ki kreira, strelja, podaja, pošilja predložke …. Odličen nogometaš. Takšni nogometaši so redki in so fantastični. Natanko to on tudi je, kar je pokazal tudi danes, a tokrat je bil Dinamo enostavno boljša ekipa. Ko je tako, posameznik težko kaj spremeni," je bil Bjelica poln hvale tudi na račun drugega slovenskega reprezentanta, ki debija v ligi prvakov ne bo pomnil po dobrem.