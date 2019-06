Sergio Ramos imel poroko leta, na katero ni povabil Ronalda #foto

Španski nogometni zvezdnik Sergio Ramos se je v katedrali v Sevilli poročil z dolgoletno partnerko Pilar Rubio. Španski mediji so svatbo 33-letnega zvezdnika Real Madrida in osem let starejše TV-voditeljice in igralke na jugu Španije že pred časom označili za poroko leta.

Sergio Ramos in njegova izbranka Pilar Rubio sta sta včeraj pred približno 500 svati skočila v zakonski jarem.

Med povabljenci na cerkveno poroko in nato na andaluzijsko finco so bili številni zvezdniki, med njimi tudi nekdanji britanski nogometni zvezdnik David Beckham z ženo Victorio, ki je z Ramosom nekaj let skupaj nosil dres kraljevega kluba, zvezdnik Barcelone Gerrard Pique z ženo, kolumbijsko pevko Shakiro, številni soigralci in prijatelji iz Reala in španske reprezentance, med njimi Luka Modrić, Zinedine Zidane, Jordi Alba, Sergio Busquets, Fernando Hiero, Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Vicente del Bosque, Florentino Perez in Iker Casillas.

Foto: Getty Images

Foto: Reuters

Foto: Getty Images

Ronaldo ni bil povabljen na poroko leta

Veliko je bilo tudi gostov iz političnih krogov, bikoborcev in zvezdnikov španske glasbene scene, medtem pa Ramos na "poroko leta" ni povabil portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, čeprav je skupaj z njim nosil beli dres kar devet sezon.

Za novinarje in TV-kamere je bil vstop v cerkev prepovedan, po obredu pa sta mladoporočenca številnim fotografom pozirala pred katedralo, ko sta se tudi dvakrat poljubila in poljubčke pošiljala navdušeni množici.

Foto: Getty Images

Foto: Reuters

Foto: Getty Images

Nevesta je nosila svetlikajočo se poročno obleko in imela v rokah, na presenečenje vseh, šopek črnega cvetja. Že v pripravah na poroko je dejala: "Nočem biti običajna nevesta."

Na poročnem rajanju pa so mladoporočenca in njune svate zabavali tudi avstralski rokerji AC/DC, ki naj bi za zasebni nastop prejeli približno milijon evrov, še poročajo španski mediji.

