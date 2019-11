Slovenske sanje o čudežu ogrožene

V kvalifikacijski skupini G je ena vozovnica za EP 2020 že oddana. Prislužili so si jo Poljaki, že v soboto pa se jim lahko na seznamu udeležencev evropskega prvenstva pridružijo tudi Avstrijci. Severni slovenski sosedje so pred dnevi predstavili novo podobo dresa za gostovanja v nič kaj "avstrijskih barvah". Prvič bodo v njih zaigrali prihodnji torek v Latviji, v sklepnem dejanju kvalifikacij. Na Baltik bi se lahko odpravili povsem brezskrbno, saj imajo prvo zaključno žogico za nastop na Euru 2020 že v soboto.

Ne želijo le ene, ampak vse tri točke

Marko Arnautović je junija sodeloval v akciji za edini zadetek Avstrije proti Sloveniji v Celovcu (1:0), kjer se je zapletel tudi v spor z Miho Mevljo. Foto: Sportida Za uresničitev cilja morajo ostati neporaženi na Dunaju proti Severni Makedoniji. Če na stadionu Ernst Happel ne bodo izgubili, bodo lahko nazdravljali s šampanjcem in se veselili zgodovinskega uspeha, saj se bodo prvič, odkar nastopajo v mednarodnih tekmovanjih, dvakrat zapored uvrstili na evropsko prvenstvo.

Ne bi pa ostalo le pri nastopu na Euru 2020. Želijo pustiti tudi dober vtis in doseči bistveno več kot leta 2016 v Franciji, ko so se spotaknili že ob uvodnih ovirah in klavrno izpadli v skupinskem delu.

O pritisku, ki so ga pred morda že odločilnim dvobojem deležni Avstrijci, je spregovoril Marko Arnautović.

"Smo pred vrati. Zdaj jim moramo le še odpreti. Ne smemo si govoriti, da je pred nami zgolj domača tekma s Severno Makedonijo. Da potrebujemo le še točko. Ne bo tako lahko. Videli ste, kako so Makedonci v Skopju povedli proti nam z 1:0, čeprav smo potem suvereno zmagali. Moramo odigrati tekmo na najvišji mogoči ravni in ostati zbrani. Moramo narediti vse, da uresničimo cilj. V tekmo moramo vstopiti s ciljem, da potrebujemo tri točke. Ne želimo le ene, želimo vse tri. Potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Sem pa prepričan, da nas ne čaka lahka naloga. Ne bomo se sprehodili do svojega cilja," je po poročanju Laola.at dejal 30-letni napadalec. V državnem dresu je odigral 84 tekem, dosegel 26 zadetkov, reprezentančno kariero pa želi končati na SP 2022.

Nov grb za lepše čase?

V soboto bo proti Makedoncem nastopil v rdeče-belem dresu s posodobljenim grbom avstrijske nogometne zveze, na katerem so krila orla upodobljena z desetimi peresi. Zakaj deset? Zaradi desetih članic avstrijske krovne zveze, devet regionalnih zvez in osrednjega tekmovanja, avstrijske zvezne lige. Z novim grbom želijo simbolizirati novo obdobje izbrane vrste, polno uspehov in nastopov na največjih tekmovanjih.

Predsednik avstrijske krovne zveze Leo Windtner je prepričan, da se bo avstrijski reprezentanci posrečil načrt, obenem pa tudi on miri konje in opozarja, da ne bo tako preprosto, kot je videti na prvi pogled. Makedonci so v tem ciklusu zbrali tri zmage. Dvakrat so premagali Latvijo, enkrat pa Slovenijo, ravno ta zmaga, ko so v Skopju razžalostili Kekovo četo (2:1), pa je v opozorilo Avstrijcem, česa so ob dobrem dnevu sposobni nekdanji slovenski bratje iz rajnke Jugoslavije.

Selektor Avstrije: Nismo še ničesar dosegli

Franco Foda se noče prepustiti evforiji. Foto: Mario Horvat/Sportida Previden je tudi avstrijski selektor Franco Foda. "V nogometu je treba biti vedno previden. Priigrali smo si odlično izhodišče. Ekipa je lačna velikega dosežka, nastopa na evropskem prvenstvu. Vsi si to želimo, a nismo še ničesar dosegli. Čeprav imamo vse v svojih rokah, nas čaka še delo, pri katerem moramo ohraniti popolno zbranost. Makedonce lahko premagamo le, če bomo pokazali podobno strast, pripadnost in užitek v igri, kot smo ga nazadnje v Ljubljani," se Nemec rad spominja zmage nad Slovenijo, s katero se je povsem približal Euru 2020 in jo močno zagodel Kekovi četi.

Zadovoljstvo je še toliko večje, ker je Avstrija začela ciklus z dvema porazoma, a se ni predala in se v nadaljevanju vztrajno vzpenjala po lestvici navzgor.

Čarobna formula še obstaja, a ...

Možnosti, da bi Jan Oblak in druščina še okusila nastop na evropskem prvenstvu, še niso povsem izgubljene. Foto: Peter Podobnik/Sportida Podobno kot Slovenci so tudi Makedonci še v (simbolični) igri za evropsko prvenstvo. Če bi premagali Avstrijo, nato pa tri dni pozneje še Izrael, hkrati pa bi Avstrijci izgubili oba dvoboja (proti Makedoncem in Latvijcem), bi se Makedonci, ki imajo v medsebojnih srečanjih boljše razmerje od Slovenije (1:1 in 2:1), senzacionalno prebili na drugo mesto in prvič v zgodovini uvrstili na veliko tekmovanje.

Makedonci pa so tudi še zadnje upanje Slovenije. Če bi najprej presenetili Avstrijo na Dunaju, nato pa v zadnjem krogu v Skopju ne bi premagali Izraela, obenem pa bi Avstrijce v Latviji porazili še varovanci Slaviše Stojanovića, bi Slovenija vendarle ujela zadnji vlak za EP 2020. Čarobna formula, ki bi Kekovi zasedbi še omogočila nastop na evropskem prvenstvu 2020, torej še obstaja. Je zelo malo verjetna, skoraj nemogoča, kar poudarjajo tudi člani reprezentance.

Makedonci razmišljajo že o play-offu

Makedonci so v kvalifikacijah za EP 2020 premagali Latvijo (dvakrat) in Slovenijo (enkrat). Foto: Reuters Dovolj zgovorno je tudi razmišljanje selektorja Severne Makedonije, ki se v mislih že pripravlja na dodatne kvalifikacije, v katerih bi jih lahko pričakal še kako vroč spopad s Kosovom. Makedonci so se lani v ligi narodov namreč tako izkazali, da imajo že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah, če v skupini G ne bodo osvojili drugega mesta.

"Na Dunaju se bomo potegovali za točke, a moramo razmišljati tudi o play-offu in tekmah s Kosovom, saj po teh dveh tekmah (Avstrija in Izrael, op. a.) do dodatnih kvalifikacij (odigrane bodo marca 2020, op. a.) ne bomo igrali prijateljskih dvobojev," pravi Igor Angelovski in dodaja, da je cilj Makedoncev končati skupino na tretjem mestu. To pa pomeni, da želijo prehiteti Kekovo četo, ki jo po sobotnem spopadu z Latvijo čaka še zahtevno gostovanje v Varšavi.