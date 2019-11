Usoda se je spet poigrala z njim, a tokrat na malo drugačen način

"Sijajno. Res sem vesel, da sem spet zraven," je ob zboru reprezentance, na katerem se je pojavil prvič po sedmih letih, povedal nekdanji veliki up slovenskega nogometa Haris Vučkić, čigar vzpon so v preteklosti zmotile hude poškodbe. Zdaj se je vrnil in verjame, da lahko Sloveniji ponudi še marsikaj. Zanimivo, da se je tokrat z njim, tako kot pred leti, spet poigrala usoda, a k sreči na veliko lepši način.

V reprezentanci je februarja 2012, takrat še kot velik up slovenskega nogometa in športa nasploh, z 19 leti, ko je bil še nogometaš kultnega angleškega kluba Newcastle Uniteda, debitiral prav na Bonifiki. Na prijateljski tekmi proti Škotski mu je priložnost za debi ponudil takratni slovenski selektor Slaviša Stojanović. To je bil njegov prvi in na žalost tudi zadnji nastop v slovenski reprezentanci, saj je kruta usoda, ki mu je namenila nekaj hudih poškodb, poskrbela, da ga dolgo časa ni bilo zraven.

Zdaj, ko se je spet pojavil, pa se je usoda z njim poigrala še enkrat. Tokrat na precej prijetnejši način. Prvič po sedmih letih si je namreč reprezentančno opremo nadel prav tam, kjer je dočakal debi, v Kopru, na Bonifiki. Za nameček pa bo lahko nove minute v majici Slovenije v soboto, ko bo na zadnji domači tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Stožicah gostovala Latvija, odigral prav proti reprezentanci, ki jo zdaj vodi Stojanović. Torej trener, ki mu je omogočil reprezentančni debi.

Zaradi vsega, kar se mu je dogajalo, je postal boljši človek

Na zboru je bil odlične volje. Foto: Sportal "Seveda se debija spomnim. Zgodil se je tukaj za mano, na Bonifiki, in bilo je zelo lepo," je v VIP-salonu koprskega štadiona, obrnjen s hrbtom proti zelenici, veselo razlagal Haris Vučkić. "Vesel sem, da sem spet tukaj. Ponosen, da je tako. Poskušal bom trenirati čim bolje. Če bom dobil priložnost, jo bom poskušal izkoristiti," je povedal nogometaš, ki je danes star 27 let.

Odkar je bil nazadnje zraven, je pretrpel marsikaj, a se s tem, kar je bilo, ne obremenjuje in gleda predvsem v prihodnost. "Ko sem bil poškodovan, je bilo zelo težko. Ne samo fizično, ampak tudi psihično, a sem šel nekako čez to. Iz vsake negativne stvari lahko potegneš tudi kaj dobrega. Mislim, da sem zaradi vsega, kar se mi je dogajalo, postal boljši človek. Na to gledam pozitivno," je ponovil besede, ki jih je izrekel že v nedavnem sobotnem intervjuju na Sportalu.

Na tokratni zbor je prišel odlično razpoložen, saj je v nedeljo za svoj Twente v najboljši nizozemski ligi zabil še sedmi gol sezone. "Odigral sem 12 tekem, zabil sem sedem golov. Začetek sezone je res dober. Upam, da bo tako šlo tudi naprej. Igra, ki jo gojimo pri Twenteju, mi res ustreza. Počutim se dobro, to se zrcali tudi na predstave, ki jih kažem na igrišču, tako da sem lahko zelo zadovoljen. Moram pa ostati trdno na realnih tleh in dobro delati še naprej. Da bom še naprej igral dobro in zadeval," je povedal nekdanji nogometaš Domžal, v majici katerih je v prvi slovenski ligi debitiral z vsega 15 leti.

Septembra je bil navdušen, oktobra pa ...

Dovolj o klubskem dogajanju, v prihodnjem tednu bo v ospredju reprezentanca, ki sicer nima realnih možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo, a to ne pomeni, da bodo slovenski nogometaši tekmi z Latvijo in Poljsko, s katero se bodo tri dni po sobotni tekmi v Stožicah pomerili v Varšavi, vzeli z levo roko. Oziroma levo nogo, če smo bolj natančni.

"Vseskozi sem spremljal reprezentanco in bil septembra, ko smo premagali najprej Poljsko, potem pa še Izrael, navdušen. Potem smo oktobra obe tekmi izgubili in ostali brez upanja za uspeh, a mislim, da moramo na to, kar je Slovenija pokazala v teh kvalifikacijah, gledati pozitivno. Predvsem pa moramo narediti vse, da kvalifikacije končamo uspešno," je povedal Vučkić in potem nekaj besed namenil tudi pričakovanjem, ki jih ima od zadnjih reprezentančnih tekem v letošnjem letu.

V Twente je prestopil pred dvema letoma in od takrat zanj odigral 34 tekem, zabil pa 12 golov. Tudi na Nizozemskem je bil zaradi hude poškodbe odsoten eno leto. Foto: Getty Images

Najraje bi bil napadalec, a selektor ga vidi drugje

"Najbolje bi bilo, da bi na obeh tekmah zmagali. Kar zadeva mene, pa si seveda želim, da bi dobil priložnost za igro. Na treningih moram delati dobro, pa jo morda dobim," je še povedal. V Twenteju igra na položaju napadalca, ki rad prihaja po žogo proti sredini igrišča. Torej nekje tam, kjer ima pri Sloveniji glavno besedo Josip Iličić. Tudi zato verjetno ne preseneča, da ga selektor Matjaž Kek, kot je povedal v neformalnem pogovoru z novinarji, v reprezentanci vidi v nekoliko drugačni vlogi, kot igra v klubu.

"O tem še nisva govorila, a seveda bom igral, kjerkoli bo hotel selektor. Če bom dobil priložnost, jo bom poskušal maksimalno izkoristiti, pa ni pomembno, kje bom igral," je povedal Vučkić, a nato priznal, da se najbolje počuti kot napadalec. "Če me vprašate, potem sem raje napadalec, ampak, ponavljam še enkrat, igral bom tam, kjer bo hotel selektor," je za konec dejal nogometaš, ki se je na tuje podal s 17 leti in se v Slovenijo ni več vrnil, medtem pa igral za številne klube na Škotskem in v Angliji.