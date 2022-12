Hrvaški strateg Sergej Jakirović, ki se leta 2020 na 13 tekmah na klopi Maribora ni proslavil, je pred dnevi postal novi trener HNK Rijeka. Vmes je dve leti vodil Zrinjski Mostar. V ponedeljek je prvič zbral nogometaše Rijeke, ki so po jasenskem delu z vsega 15 točkami (štiri zmage, trije remiji in deset porazov) na skromnem osmem mestu prve hrvaške lige. Pred njim je težka naloga, pri kateri ne računa več na Harisa Vučkiča.

V reprezentančnem dresu Foto: Reuters Iz Rijeke so sporočili, da tako Vučkić kot hrvaški nogometaš Matej Vuk nista več člana njihovega kluba. Slovenski napadalec je jeseni odigral deset tekem v hrvaški ligi (trije goli) in dve v kvalifikacijah za evropsko ligo (en gol). Na petih tekmah je nosil kapetanski trak, sedemkrat ni bil niti na klopi. Odnosi med njim in klubom naj bi se skrhali. Za klub z Reke je od lanskega poletja odigral 43 tekem in dal 16 golov.

Vučkić, ki je bil s slovensko reprezentanco nazadnje novembra 2021 na kvalifikacijah za Euro, bo kariero nadaljeval na Tajskem. Prestopil je v Burinam United. Gre za vodilno moštvo prve tajske lige, ki je na 15 tekmah te sezone zmagalo 12-krat.