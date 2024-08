Ko se je Domžalčan Haris Vučkić leta 2009 odpravil na Otok, je spadal med najbolj nadarjene evropske nogometaše. Star je bil 16 let in ogromno obetal. Po neizživetih sanjah pri Newcastlu, številnih selitvah in peklu, ki ga je doživljal zaradi zdravstvenih težav, se je nazadnje dokazoval na Tajskem. Zdaj, prihodnji teden bo dopolnil 32 let, se je odločil, kako je napočil trenutek za vrnitev v domovino. Vrača se k rumeni družini.

Letošnje poletje je v znamenju vrnitev slovenskih nogometašev, ki so vrsto let preživeli v tujini, nato pa se odločili, da se preizkusijo še v domovini. Tako je Tim Matavž v soboto prvič po 17 letih oblekel dres slovenske Gorice, pri kateri je opozoril nase kot mladenič, nato pa se podal na dolgo in izčrpno pot po nogometnem svetu. Podobno velja za Harisa Vučkića, ki se je vrnil v Domžale.

"Zelo mirne duše sem sprejel odločitev, da se vrnem nazaj, kjer se je vse skupaj začelo. Domžale so moj dom. Z družino smo se sem preselili, ko sem imel pet let in prav zato lahko rečem, da sem resnično vesel, da sem se vrnil. Sem profesionalec in ko podpišeš za določen klub, tam opravljaš svoje delo, vendar ob vrnitvi v Domžalah so vsekakor prisotna tudi močnejša čustva, ki bodo zagotovo igrala veliko vlogo," je ob podpisu pogodbe z Domžalami dejal nekdanji slovenski reprezentant.

Je in bo ostal rekorder 1. SNL

Kot prvi mu je podal priložnost za nastop v članski ekipi Slaviša Stojanović. Foto: Vid Ponikvar Ko je bil najstnik, je veljal za enega največjih upov slovenskega nogometa. Bil je čudežni deček domžalskega kluba in tudi rekorder 1. SNL. Postal je najmlajši igralec, ki je nastopal na tekmi državnega prvenstva. Nekdanji trener Domžal Slaviša Stojanović mu je ponudil priložnost pri rosnih 15 letih, a so Domžalčani zaradi tega, saj so kršili pravila, ostali brez točk.

"Vesel sem zaradi Harisa, da sem mu lahko dal prvo priložnost v Domžalah kot tudi v reprezentanci. Za Domžale je zaigral s 15 leti. Izkazal se je. Na tisti tekmi smo premagali Celjane s 4:0. Haris je odigral zadnjih 20 minut, ko je bil zmagovalec že zdavnaj odločen, a so se nato gostje pritožili. Tekmo smo izgubili za zeleno mizo. Bil sem zelo jezen. Celjani so bili pač v težkem položaju, blizu izpada, s temi tremi točkami pa so se rešili," se je Stojanović pred leti v pogovoru za Sportal nejevoljno spominjal, kako so Celjani po pritožbi zaradi najmlajšega debitanta, ki je bil po pravilih Nogometne zveze Slovenije (NZS) premlad za nastop, zmagali.

Pri Newcastlu se zaradi pogostih poškodb ni naigral. Srake so ga tako posodile številnim otoškim klubom. Foto: Guliverimage/Getty Images

Vučkić je bil takrat toliko boljši in fizično močnejši od svojih sovrstnikov, da se je zlahka kosal s člani. Znašel se je tudi na radarju Manchester Uniteda, PSG, Borussie Dortmund in Milana, na koncu pa se je odločil za selitev v Newcastle. Tam mu sreča ni bila naklonjena.

Vse prevečkrat so ga pestile poškodbe in ga pahnile v nehvaležen položaj. Čeprav je veljal za izjemen talent, je bil rojen pod nesrečno zvezdo. Mnogokrat se je vračal skoraj iz ničle, a s trdim delom in vztrajnostjo le ustvaril zavidljivo kariero, v kateri je oblekel tudi članski dres slovenske reprezentance.

Za člansko slovensko reprezentanco je v 12 nastopih dosegel 5 zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

Največ let je preživel na Otoku (Newcastle, Cardiff, Rotherham, Glasgow Rangers, Wigan in Bradford). Pod vodstvom Stojanovića je tudi debitiral za člansko reprezentanco. To se je zgodilo 29. februarja 2012 v Kopru proti Škotski, deželi, kjer je užival, ko je nastopal za Rangers.

Od Nizozemske do Tajske

V svoji dolgi mednarodni karieri je Vučkić na 269 tekmah dosegel kar 73 golov. Največ tekem je med letoma 2017 in 2020 odigral v dresu nizozemskega Twenteja, kjer je na 48 tekmah zabil 11 golov. Foto: Getty Images V nadaljevanju kariere se je podal na Nizozemsko (Twente), v Španijo (Zaragoza), na Hrvaško (Rijeka) in za konec še na drugi del sveta, na oddaljeno Tajsko, kjer se je pridružil prvaku Buriram Unbited. Leta 2020 je bil prvi strelec reprezentance. V ligi narodov, takrat je Kekova četa zmagala v skupini z Grčijo, Kosovom in Moldavijo, je dosegel kar štiri gole, strelski prvenec v državnem dresu pa je proslavljal tik pred tem, na prijateljski tekmi s San Marinom.

Za Slovenijo je nazadnje zaigral leta 2021, lani pa je z odhodom na Tajsko dal vedeti, da bi se lahko obdobje njegovih najboljših nogometnih let počasi končalo. Sam ni tako menil. Svojemu klubu je pomagal do dveh naslovov prvaka, na 20 tekmah je dosegel 7 zadetkov, nato pa pomahal v slovo Aziji.

"Čim prej se moramo dvigniti z zadnjega mesta"

Haris Vučkić je debitiral za člansko zasedbo NK Domžale v prvi ligi že pri 15 letih in devetih mesecih, nato pa nadaljeval z nastopi šele po 16. rojstnem dnevu. Foto: Vid Ponikvar Prihodnji teden bo dopolnil 32 let. Odločil se je za vrnitev v domovino. Zdaj ga čakajo izzivi v slovenskem klubskem nogometu, s katerim ni imel opravka že dobrih 15 let. Vrnil se je k Domžalam, ki so ponosno napovedovale prihod nove ''desetice''. Nekdanji čudežni otrok slovenskega nogometa, kateremu v profesionalni karieri zaradi številnih poškodb in dolgih odsotnosti z igrišč ni bilo postlano z rožicami, še ni rekel zadnje.

S svojimi izkušnjami in znanjem bo skušal pomagati Domžalčanom, ki so v novo sezono krenili neuspešno in pod vodstvom trenerja Erika Merdanovića ne dosegajo želenih rezultatov. Po 4. krogu so na zadnjem mestu. Osvojili so le točko, ki pa morda napoveduje boljše čase, saj so kot prvi v tej sezoni ostali neporaženi proti ljubljanski Olimpiji (0:0). S pomočjo Vučkića načrtujejo še bistveno več.

''Najbolj važno je, da ostanem zdrav in da pomagam ekipi do čim več prvenstvenih točk. Čim prej se moramo dvigniti z zadnjega mesta, kjer se trenutno nahajamo. Vsekakor želim pomagati tudi mladim igralcem z nasveti in svojimi izkušnjami. Res sem vesel in zadovoljen, da sem spet doma,'' si Vučkić želi predvsem tistega, kar je pogrešal zlasti v obdobju, ko se je dokazoval na Otoku. Želi si zdravja, motivacije za čim boljši nogomet v dresu Domžal pa mu zagotovo ne manjka. To bo skušal dokazati še v petek, ko že lahko nastopi za Domžalčane. V derbiju začelja se bodo spopadli s Primorjem.