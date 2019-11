Gliha izbral za Portugalsko

Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Primož Gliha je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prijateljski tekmi v gosteh s portugalskimi vrstniki 14. novembra. To bo zadnja akcija Glihovih izbrancev, ki se pripravljajo na evropsko prvenstvo 2021, v tem letu.

"To bo 21. tekma reprezentance v zadnjih treh letih. V letih 2017, 2018 in 2019 smo odigrali 20 srečanj, osem smo jih dobili, sedemkrat smo remizirali, pet tekem pa smo izgubili, med drugimi tekmo s Francijo in Italijo. Zelo zadovoljni smo z izkupičkom ter načinom delovanja na in izven igrišča. Govorimo o treh letih in dveh generacijah. Letos smo igrali ekstremno težke tekme, kar je pozitivno, Portugalci pa so tehnično in lucidno še pred dosedanjimi nasprotniki," je ob razkritju seznama dejal Gliha.

Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, se bo izbrana vrsta v nedeljo zbrala v Novi Gorici, selektor pa ne izključuje možnosti, da bi devetnajsterici nogometašev priključil še tretjega vratarja. "Trenutno imamo velike težave z vratarji, saj igra v istem terminu kvalifikacije tudi mladinska reprezentanca Slovenije, tako da se je Domen Gril pridružil selekciji Agrona Šalje. Na tako zahtevno gostovanje bi tako morali oditi z dvema vratarjema, kar pa ni ravno najbolje, tako da se nam bo morda pridružil še kdo."

Mladi upi slovenskega nogometa so v letošnjem letu med drugim remizirali z Anglijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Po Švici prvič v vlogi gostov

Slovenci bodo prvič po junijski zmagi v Švici v vlogi gostov. "Vselej igramo na isti način, vemo, kakšen je. Če želimo priti do pozitivnega izida, se moramo tega držati in bomo tudi v prihodnje igrali na isti način. Zmagovanje je najvišja oblika avtoritete in s tem raste tudi samozavest," poudarja Gliha.

Mladi upi slovenskega nogometa so se v letošnjem letu dvakrat pomerili z Gruzijo, vmes premagali Švico, nato pa remizirali s Francijo in Anglijo ter nazadnje v Celju premagali Madžarsko. "Zaključni turnir je še zelo oddaljen, čeprav je res, da smo z vsakim dnem bližje. Razvoj mladih igralcev je zelo turbulenten. Nekdo, ki je danes v ospredju, ga lahko čez leto in pol praktično ne bomo zasledili v nogometu. Vsak prestopni rok je nova zgodba, karte se na novo premešajo, igralci menjajo klube in trenerje, rojeva se nova zgodba in nov proces. Nekateri rastejo, drugi pa padajo," je zaključil Gliha.

Seznam vabljenih nogometašev:

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg), Žan Celar (Cittadella), Tomi Horvat (Mura), Luka Štor (Dynamo Dresden), Dejan Petrovič (Aluminij), Aljaž Ploj (Aluminij), Dušan Stojinović (Celje), Žan Zaletel (Celje), Janez Pišek (Domžale), Sven Šoštarič Karić (Domžale), Žiga Frelih (Inter Zaprešić), Leon Sever (Tabor Sežana), Egzon Kryeziu (Triglav), Žan Rogelj (Triglav), Jalen Arko (Triglav), Jan Mlakar (QPR), David Zec (Benfica), Vitja Valenčič (Olimpija).

