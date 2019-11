Oblak prvič s srbskim prijateljem, s katerim si delita agenta

Španski klubski velikan Atletico se je v Evropi že večkrat pomeril z Bayerjem. Na lekarnarje iz Leverkusna ima prijetne spomine tudi Jan Oblak. Proti njim je branil že trikrat in vselej zaklenil vrata. Pred štirimi leti jih je z Atleticom izločil v osmini finala lige prvakov in dokončno prepričal Diega Simeoneja, da si zasluži status prvega vratarja, pred dvema letoma je ponovil vajo in znova izločil Bayer v osmini finala, tokrat pa na povratni tekmi v Madridu poskrbel za eno od najbolj opevanih obramb svoje kariere, ki je še danes spletna uspešnica.

Nepozabna "trojna" obramba Oblaka proti Bayerju (2017):

🔴⚪️🔴 Jan Oblak against Leverkusen? Throwback to this sensational triple save in 2017 🙌#UCL | @atletienglish pic.twitter.com/y2LRB9Nqz1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019

Tudi tretjič se je z Bayerjem pomeril v Madridu, zgodilo se je pred dvema tednoma, ko ni imel veliko dela, Atletico pa je zmagal z 1:0 in se povsem približal začrtanemu cilju, preboju med 16 najboljših.

Prvič na pot v družbi Šaponjića

Diego Simeone v tej sezoni Ivanu Šaponjiću še ni namenil minute. Foto: Reuters Danes čaka Oblaka torej nekaj novega. Prvič bo gostoval pri Bayerju med vratnicama. Da bi bila lahko ta tekma nekaj posebnega, dokazuje tudi odločitev Simeoneja, da prvič v tej sezoni med 20 potnikov za evropsko tekmo vključi Ivana Šaponjića. Mladi srbski napadalec se v Madridu pogosto druži z Oblakom. Imata kar nekaj skupnih stvari.

Tako kot Škofjeločan je tudi 22-letni srbski napadalec pred Madridom igral za Benfico (za razliko od Oblaka le za Benfico B, izkušnje pa je kot posojen član orlov iz Lizbone nabiral še v Belgiji), druži pa ju tudi spoznanje, da o njuni karieri skrbi isti agent. To je Miha Mlakar, ki v tej sezoni še čaka na prvi nastop Šaponjića. Navijače Atletica čudi, da Srb še ni dobil priložnosti, čeprav je rdeče-bele poleti stal pol milijona evrov.

Atletico je v Nemčijo pripotoval v torek:

Damir Skomina. Enemu od najboljših sodnikov na svetu, ki je v nedeljo delil pravico v Fazaneriji na derbiju 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Olimpijo, kjer ni najbolj navdušil, bodo pri odgovorni nalogi pomagali rojaki Jure Praprotnik, Robert Vukan, Slavko Vinčić in Rade Obrenović, za VAR-analizo pa bo skrbel Italijan Daniele Orsato. Skomina je nazadnje sodil Oblaku leta 2014, ko sta se Benfica in Tottenham v četrtfinalu lige Europa razšla z 2:2.



Damir Skomina je nazadnje sodil Atleticu pred sedmimi leti. Foto: Reuters Dvoboj v Leverkusnu bo sodil. Enemu od najboljših sodnikov na svetu, ki je v nedeljo delil pravico v Fazaneriji na derbiju 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Olimpijo, kjer ni najbolj navdušil, bodo pri odgovorni nalogi pomagali rojakiin, za VAR-analizo pa bo skrbel ItalijanSkomina je nazadnje sodil Oblaku leta 2014, ko sta se Benfica in Tottenham v četrtfinalu lige Europa razšla z 2:2.

Če bi Atletico danes premagal Bayer, Juventus pa v Moskvi, dvoboj se bo začel že ob 18.55 po slovenskem času, prekrižal načrte Lokomotivu, bi Oblak in druščina ob vrnitvi v Madrid že lahko nazdravljali zagotovljenemu nastopu v osmini finala lige prvakov.

Lekarnarje (še) zanima tretje mesto

Oblak je dvakrat pomagal Atleticu do zmag nad Bayerjem v osmini finala lige prvakov. Foto: Reuters Bayer je v evropsko sezono vstopil s tremi porazi, tako da ne verjame več v čudež. Edini klub v zgodovini lige prvakov, ki je po treh zaporednih ničlah vendarle napredovala v osmino finala, je bil Newcastle (2002).

''Dokler je vsaj še kanček možnosti, želimo ostati zbrani in trdni. Radi bi nadaljevali evropsko pot tudi po novem letu. Zato potrebujemo zmago,'' trener Peter Bosz navaja cilj, da bi z Bayerjem dočakal evropsko pomlad. Želi osvojiti vsaj tretje mesto in na lestvici prehiteti Lokomotiv. ''Radi bi nadaljevali evropsko sezono v ligi Europa. Zato ne smemo izgubiti proti Atleticu,'' sporoča napadalec Kevin Volland.

Proti Atleticu bo, če bo nadaljeval predstave iz zadnjega obdobja, težko prišel do zmage, saj je v rezultatski krizi. V nemškem prvenstvu ni najbolj prepričljiv. Zdaj je na sredini lestvice in zaseda 10. mesto. Na zadnjih sedmih tekmah je zmagal le enkrat, pa še to proti drugoligašu Paderbornu v nemškem pokalu (1:0). V ligi prvakov je ostal doma praznih rok proti Lokomotivu (1:2), v gosteh pa proti Juventusu (0:3) in Atleticu (0:1). Temu želi narediti konec, a bo za to moral storiti nekaj, kar mu v zgodovini lige prvakov še ni uspelo. Zatresti mrežo, ki jo brani Oblak!