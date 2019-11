Poškodba Majerja prehuda, težave ima tudi Berić

Nekaj težav s stegensko mišico ima tudi Robert Berić, ki pa ostaja z ekipo. "Strokovno vodstvo reprezentance bo v tem času podrobneje spremljalo njegovo zdravstveno stanje," so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

Kljub tem težavam v slovenski vrsti pa bi bilo v soboto v Stožicah vse razen zmage Slovenije presenečenje, saj so Latvijci doslej pokazali daleč najmanj in so brez točk v teh kvalifikacijah edini ob Gibraltarju in San Marinu. Obenem selektor Latvije Slaviša Stojanović med drugim ne bo mogel računati niti na obetavnega vezista Danielsa Ontužansa.

Sama zmaga proti Latviji v kvalifikacijskem smislu ne bi pomenila veliko, saj so realno izbranci Matjaža Keka brez možnosti za preboj na EP. Morali bi zmagati obe tekmi, Avstrija izgubiti tako proti Makedoncem kot Latviji, obenem pa bi moral Izrael izvleči vsaj točko v Skopju. Poljska je že uvrščena na turnir stare celine.

