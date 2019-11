Keku ne zameri, da ga je posadil na klop

Miha Zajc ne more biti zadovoljen s statusom, ki ga ima v klubu in reprezentanci, a se nad tem ne pritožuje.

"Bolj kot nad tem, da ne igram redno za reprezentanco, sem razočaran nad tem, da ne igram v klubu. Selektor se odloči tako, kot misli, da je najbolje za reprezentanco, glede na to, da v klubu ne igram veliko, pa je njegova odločitev razumljiva. Igrajo tisti, ki redno nastopajo tudi za svoje klube," je ob tokratnem zboru mirno razlagal Miha Zajc, ki je bil vedno vzoren športnik. Na to je pred dnevi opozorila tudi naša gostja rubrike Druga kariera Nataša Erjavec, nekdanja vrhunska atletinja, danes pa ravnateljica Dijaškega doma Bežigrad v Ljubljani, kjer je pred leti bival Primorec.

Petindvajsetletni vezist je s petimi goli najboljši strelec sicer ne preveč učinkovite Slovenije, odkar se je s koncem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 od njene klopi poslovil Srečko Katanec. Njegov naslednik Tomaž Kavčič ga je porinil v ogenj in okoli njega gradil reprezentanco.

Od leta 2018 je za Slovenijo zabil pet golov in je njen najboljši strelec. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V začetni postavi je bil tudi na prvih štirih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v času Matjaža Keka, oddolžil pa se je z zadetkoma proti Severni Makedoniji in Latviji. Potem si je septembrski zmagi nad Poljsko in Izraelom ogledal s klopi, oktobra pa na drugi tekmi proti Makedoncem, na kateri se je izkazal z asistenco za edini slovenski gol, in proti Avstriji na igrišče stopil s klopi.

Strelci za Slovenijo od leta 2018:

5 golov – Miha Zajc

3 – Josip Iličić, Benjamin Verbič

2 – Domen Črnigoj, Andraž Šporar

1 – Robert Berić, Nej Skubic, Aljaž Struna

Dokler je v igri matematika, ne smejo obupati

"Upam seveda, da bom dobil priložnost za igro. Želim si igrati čim več. Vedno, ko sem na igrišču, sem zadovoljen in želim postoriti čim več, da bi pomagal ekipi. V klubu in v reprezentanci. Bomo videli. Najprej moramo vsi skupaj dobro trenirati in nadgraditi to, kar smo pokazali nazadnje. Ne vem, kaj se je zgodilo, da smo oktobra izgubili obe tekmi. To bomo poskušali zdaj analizirati s selektorjem. Poskušali bomo ugotoviti, kje smo delali napake, in to popraviti. Najprej mora vsak igralec sam pri sebi ugotoviti, kaj je delal narobe. Upam, da bomo tokrat igrali podobno, kot smo septembra," je povedal nogometaš, ki se lahko pohvali s 17 nastopi za Slovenijo in petimi zadetki, ki jih je dosegel v njenem dresu.

"Res je, da smo realne možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo izgubili, a dokler je v igri matematika, lahko še upamo. Ne glede na to, ali možnosti so ali ne, pa moramo na vsaki tekmi dati vse od sebe, da zmagamo. Pozitivni rezultati prinesejo pozitivno vzdušje. Ko je tako, pa je veliko lažje," pravi Zajc, ki je vesel, da se je tokrat reprezentanca preselila v njegove, primorske kraje. "Vsekakor prija malce zamenjati okolje. Sploh meni, ker sem bližje doma, ampak to je seveda zdaj najmanj pomembno," je povedal.

Bo januarja zamenjal klub? O tem še ne razmišlja.

Veliko bolj pomemben pa je njegov status, ki ga ima v klubu in s katerim zagotovo ne more biti zadovoljen. Pri Fenerbahčeju, h kateremu je iz Italije prišel pred enim letom, praktično nič ne igra. Od 12 tekem, ki jih je ta velikan turškega nogometa odigral v tej sezoni, je nastopil le na štirih in le na eni, na nedavni tekmi turškega pokala proti Tarsusu (zmaga s 3:1), igral od prve minute. V turškem prvenstvu je tako zbral skromnih 83 minut igre, zaradi česar seveda ni zadovoljen.

V drugi polovici prejšnje sezone je za Fenerbahče odigral deset tekem in zabil dva gola. V tej sezoni je zbral samo štiri nastope. Foto: Twitter

"Seveda ne morem biti zadovoljen, pričakoval sem veliko več, a tako pač je v nogometu. Moram misliti predvsem na to, da se trudim na vsakem treningu in izkoristim priložnost, če jo dobim," je odgovoril Zajc, ki se je v tujino podal iz Olimpije, in nekaj besed namenil tudi prihajajočemu januarskemu prestopnemu roku, v katerem utegne zamenjati klub.

"Bomo videli. Ne razmišljam še o tem. Trenutno sem osredotočen predvsem na delo in to, da izboljšam svoj status. S tem, ki ga imam zdaj, nisem zadovoljen. Tako kot vsak nogometaš si želim igrati, a pridejo tudi taka obdobja. Bomo videli," je za konec dejal Zajc, ki utegne biti ena od Kekovih rešitev v iskanju zagona za nove izzive. Ti Slovenijo čakajo v letu 2020 in pozneje.