Ni slabo, zaslužil skoraj 15 milijonov evrov #video

Najboljši teniški igralci so ravnokar končali sezono. Tudi letos smo lahko spremljali izjemne dvoboje. Ob tem ne moremo zanemariti zaslužkov, ki so jih zaslužili najboljši igralci na teniških turnirjih. V Sportalovi rubriki smo zbrali deset teniških igralcev, ki so v letošnji sezoni zaslužili največ denarja.

Že dolgo je znano, da so teniški igralci eni izmed največjih zaslužkarjev v svetu športa. To so vidi tudi pri določenih turnirjih, ki dvigujejo denarne sklade. Daleč največji sklad imajo na turnirju v New Yorku (OP ZDA), kjer je ta več kot 21.430.000 dolarjev (19,4 milijona evrov). Vsi zaslužki igralcev so navedeni v bruto zneskih in izvzeti samo v posamični konkurenci. Treba je omeniti, da imajo najboljši igralci tudi zelo bogate sponzorske pogodbe, velike številke pa se vrtijo tudi na ekshibicijskih turnirjih. Roger Federer naj bi samo na zadnji južno-severno ameriški turneji zaslužil deset milijonov dolarjev (9,1 milijona evrov).

Rafael Nadal je sezono končal na prvem mestu lestvice ATP. Foto: Reuters

1. Rafael Nadal

V letošnji sezoni je svoj račun najbolj obogatil Rafael Nadal, trenutno najboljši igralec sveta. Španec je letos s turnirskimi nagradami na svoj bančni račun pospravil 14,8 milijona evrov. Rafa je v letošnji sezoni dobil štiri turnirje, od tega tudi dva za grand slam − OP Francije in OP ZDA. V karieri je Nadal zaslužil že prek sto milijonov, natančneje 108 milijonov evrov.

Novak Đoković je v karieri skupno od vseh zaslužil največ. Foto: Reuters

Leta 2019 se je na drugem mestu znašel Novak Đoković, ki se je z Nadalom vse do zadnjega boril za končno prvo mesto na lestvici ATP. Srbski teniški zvezdnik je v zadnji sezoni v žep pospravil 12,1 milijona evrov. Nole je letos dobil najbolj prestižen turnir v letu – Wimbledon. Na začetku leta pa je osvojil še OP Avstralije. Skupno je Beograjčan letos v svojo vitrino postavil pet turnirskih lovorik. Novak je sicer v karieri med igralci skupno največ zaslužil – 126,2 milijona evrov.

3. Roger Federer

Na tretje mesto se je po zadnji sezoni zavihtel zimzeleni Roger Federer, ki je že potrdil, da bo igral tudi prihodnjo sezono. Izključil pa ni možnosti, da bo igral tudi leta 2021. Osemintridesetletni Švicar je zaslužil 7,9 milijona evrov. Švicar ima zadnja leta okrnjen program, saj mora glede na svoja leta paziti na svoje telo. Baselčan je letos osvojil pet turnirjev, če štejemo še Hopmanov pokal.

Roger Federer bo zagotovo igral še prihodnjo sezono. Foto: Gulliver/Getty Images

4. Dominic Thiem

V letnem zaslužku je za velikim Rogerjem Federerjem nekaj malega zaostal Avstrijec Dominic Thiem. Šestindvajsetletni Thiem je zaslužil 7,2 milijona evrov, prav tako se lahko pohvali z letošnjimi petimi lovorikami. Ni veliko manjkalo, da bi zmagal finalni turnir v Londonu, a je moral na koncu priznati premoč Grku Stefanosu Cicipasu. Dominic je letošnjo sezono končal na četrtem mestu.

5. Daniil Medvedev

Na peto mesto se je tokrat uvrstil Daniil Medvedev. Rus, ki je navdušil predvsem v drugem delu sezone, je letos zaslužil 7,1 milijona evrov in ob tem zmagal na štirih turnirjih. Triindvajsetletni Rus je letos navdušil v poletnem delu sezone, ko se je petkrat zaporedoma uvrstil v finale. Blestel je tudi na OP ZDA, kjer je igral v finalu. V New Yorku je bil zelo zanimiv njegov odnos z ameriškim občinstvom.

Stefanos Cicipas je letos nekoliko presenetljivo dobil finalni turnir najbolje osmerice. Foto: Gulliver/Getty Images

6. Stefanos Cicipas

Šele 21-letni Stefanos Cicipas je eden tistih igralcev, ki mu je v zadnji sezoni uspel preboj med najboljše igralce sveta. Mladi Grk je sezono končal na šestem mestu in zaslužil 6,8 milijona evrov. Njegov letošnji največji uspeh je zmaga na finalnem turnirju v Londonu, kjer je dobil največji kos denarne pogače. Po veliki zmagi v Londonu je znanec portoroškega turnirja izpostavil svojo družino. Tako oče kot tudi mama sta zelo vpeta v njegovo kariero.

7. Aleksander Zverev

Sedmi največji zaslužkar v tej teniški sezoni je Aleksander Zverev. Nemec, ki je bil že tretji igralec sveta, je letos zaslužil 3,8 milijona evrov. Zverev ni imel najboljše letošnje sezone, potem ko je prišel v spor zdaj že s svojim nekdanjim menedžerjem in je mislil na vse drugo, razen na tenis. Temu primerni so bili tudi rezultati. Če je lani zmagal na štirih turnirjih, med njimi tudi finalni turnir v Londonu, je letos dobi le en turnir.

Matteo Berrettini je eno lepših presenečenj v letošnji sezoni. Foto: Gulliver/Getty Images

8. Matteo Berrettini

Eno lepših presenečen v letošnji sezoni je Matteo Berrettini, ki je bil še na začetku letošnje sezone izven petdeseterice najboljših igralcev. Triindvajsetletni Italijan je sezono končal na odličnem osmem mestu. Letos je osvojil dva turnirja, skupno pa ima doma šele tri. Nase je najbolj opozoril na OP ZDA, ko se je prebil vse do polfinala. Berrettini, ki je trenutno najboljši italijanski igralec, je v letošnji sezoni zaslužil 3,1 milijona evrov.

9. Gael Monfils

Na deveto mesto se je zavihtel Gael Monfils. Francoski veteran je sezono končal na desetem mestu in zaslužil 2,6 milijona evrov. Triintridesetletni teniški igralec je letošnji edini turnir osvojil v Rottedamu. Na turnirju velike četverice je najdlje prišel na OP ZDA, ko je igral v četrtfinalu.

Foto: Reuters

10. Roberto Bautista Agut

Deseterico zaključuje drugi Španec v deseterici Roberto Bautista Agut, ki je zaslužil 2,6 milijona evrov. Bautista Agut je na začetku sezone zmagal v Dohi. Na OP Avstralije se je prebil do četrtfinala, največji uspeh v karieri je dosegel na sveti travi v Wimbledonu, ko se je prebil do polfinala. Letos se lahko pohvali tudi z zmago na Davisovem pokalu, kjer je bilo še posebej čustveno. Med turnirjem mu je umrl oče, a se je vseeno odločil, da bo pomagal španski reprezentanci.