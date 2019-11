Mama je bila jezna nanj že, če se ni pravilno ogreval

Če se kdo boji, da tenis brez Rogerja Federerja, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića ne bo več enak, je njegov strah verjetno odveč. V nedeljo sta v londonskem finalu izjemno teniško predstavo prikazala Stefanos Cicipas in Dominic Thiem. Predvsem mladi Grk je eden tistih, ki bodo v prihodnje skoraj gotovo krojil vrh svetovnega tenisa.

Foto: Gulliver/Getty Images

Predvsem pri veliki trojici smo bili v zadnjih letih vajeni huronskega navijanja, a nič drugače ni bilo pri dvoboju med Cicipasem in Thiemom. "Občinstvo je bilo fenomenalno. Imeti takšne navijače za seboj ... Dali so mi veliko energije in zaradi njih sem verjel, da lahko dosežem tisto, kar sem si želel doseči na igrišču. Motivirali so me in na splošno sem imel veliko energije. Rad bi se zahvalil vsakemu posebej, ki me je podpiral z grško zastavo. Počutil sem se kot doma," je po nedeljskem dvoboju razlagal Cicipas, ki je še leta 2017 igral na turnirju v Portorožu. Takrat je na največjem slovenskem turnirju prišel do polfinala, leta 2015 pa je obstal v kvalifikacijah.

Stefanos Cicipas je pred dvema letoma igral na turnirju v Portorožu, kjer se je prebil do polfinala. Foto: Sportida

Spominja se besed Rafaela Nadala

Po veliki zmagi v Londonu ga številni že kujejo v zvezde, a Cicipas, ki ima v svoji vitrini do zdaj pet turnirskih lovorik, noče prehitevati dogodkov. "Želim si, da bi lahko videl v prihodnost, a ne morem. Mislite, da sem predvideval, da bom igral v polfinalu OP Avstralije, na prvem letošnjem turnirju za grand slam? Mislil sem, da bo prišlo pozneje, zame je bilo to povsem nepričakovano. Če bom razmišljal o tem, da moram zmagati na turnirju za grand slam, ne bo šlo. Že Rafa je v preteklosti dejal: 'Ne igram zato, da zmagam na turnirju. Igram zato, da zmagam na vsakem dvoboju posebej.'"

Foto: Reuters

Zgodba mladega teniškega igralca je zelo zanimiva. Cicipas je še pred tremi leti v Londonu kot 18-letni perspektivni igralec treniral in ogreval najboljše igralce. Eden izmed njih je bil tudi Dominic Thiem.

"To je neverjetno. Spominjam se, kako sem prvič srečal Dominica. Takrat sem bil prvi igralec sveta med mladinci. Mednarodna teniška zveza me je povabila, da sem bil na turnirju sparing partner, in mislim, da sem najprej igral z Dominicom. Neverjetno, kajne? Zdaj sva igrala v finalu. Mislim, da mu tisto leto ni šlo najbolje, a prihajal je vsako leto in zelo spoštujem to, kar je dosegel v vseh teh letih."

Lopar prijel v roke že pri treh letih

Prvič se je s tenisom srečal pri treh letih, ko je med premori udarjal žogice s svojim očetom. "Spominjam se, da sem na televiziji gledal dvoboje, a vam ne znam povedati, kdo je igral," je v intervjuju za grški Sport24 povedal najboljši grški teniški igralec. Leta 2016 je postal profesionalni igralec, tri leta pozneje pa o njem piše vsa svetovna javnost.

Že pri porodu so vedeli, da bo teniški igralec

Njegova požrtvovalnost na igrišču ni bila nikoli sporna. Foto: Gulliver/Getty Images

Po veliki nedeljski zmagi se je v uvodnih stavkih zahvalil svojemu očetu in družini. Veliko zanimivega je pred časom povedala njegova mama. Pri porodu Stefanosa ji je zdravnik dejal, da je roke držal kot teniški igralec, ki želi udariti smash.

Čeprav je bila mama včasih vrhunska igralka, je dvomila, da lahko vzgoji vrhunskega igralca. "Vedno sem vedela, da v tenisu lahko nekaj doseže, vendar nisem vedela, kako." Vajeti je tako v svoje roke vzel oče Apostolos Cicipas, ki je poklicni trener. Vseeno je pri treniranju imela nekaj besede tudi mama, ki je izhajala iz ruske šole. Ta je bila znana po strogi disciplini.

"Zelo sem bila jezna, če se pred treningom ni ogreval tako, kot je potrebno, ali ni bil dovolj discipliniran. V moji državi smo bili glede tega zelo resni. Ne samo v tenisu, to je bila kultura športa."

V nedeljo Stefanos ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. Foto: Gulliver/Getty Images

Dogodek, ki mu je spremenil pogled na svet

Njegov pogled na svet se je spremenil pred leti, ko so se šli s prijatelji na enem izmed turnirjev kopat v razburkano morje. "Takrat sem edinkrat v svojem življenju čutil, da sem le nekaj sekund oddaljen od smrti. Moj pogled na vse se je spremenil … S pomočjo te izkušnje sem ugotovil, za kaj gre pravzaprav pri tenisu."

Po nekaj minutah boja so našli skalo, kamor so se lahko umaknili in zajeli sapo. Vse skupaj je Cicipas primerjal z bojem na teniškem igrišču. Ugotovil je, da se je treba na igrišču boriti s težkimi taktikami in strategijami. Postajal je vse boljši igralec, danes pa že spada med najboljše.