Vse bližje so dnevi, ko se bodo morali umakniti

V soboto smo na igrišču videli precej povprečnega Rogerja Federerja, ki je v polfinalu po dveh nizih izgubil proti Stefanosu Cicipasu. Enaindvajsetletni Grk je v nasprotju s Švicarjem pokazal zelo dobro igro in dokazal, da zna tudi v ključnih trenutkih ostati miren.

Roger Federer je v soboto pomahal v slovo Londonu. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer je bil v Londonu še zadnji od velike trojice (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković), ki je moral pripraviti kovčke. Švicar, ki ima v svoji vitrini že 20 lovorik s turnirjev za grand slam, je povedal, da se mu zdi noro, kdo je v zadnjih letih sezono končal na prvem mestu. S tem je mislil na veliko trojico, katere del je tudi sam. Vseeno se zaveda, da so vse bližje dnevi, ko se bodo morali starejši igralci umakniti mladim.

Veseli se že nove sezone. Foto: Gulliver/Getty Images

Skrbeti mora za svoje telo in se poslušati

"Ne pozabite, nihče nas ne pomlajuje. Možnosti, da nas prehitijo, so vse večje. Ne zato, ker smo mi slabši, ampak zato, ker so oni vse boljši. Verjamem, da je tako," je razkril eden najboljših igralcev vseh časov, ki je že končal letošnjo sezono. A že zdaj z veseljem zre v novo.

"Ostati moram na isti ravni kot letos, na podlagi tega pa bom imel še naprej možnosti. Mislim, da še vedno igram dober tenis. Skrbeti moram za svoje telo, moram se poslušati, sodelovati z ekipo in pravilno uravnotežiti stvari, ki jih imam v življenju." Vedeti moramo, da je Federer danes mož in oče štirih otrok.

"Preboleti dve zgrešeni žogici pri 'smashu' v eni igri. To se že dolgo ni zgodilo, če se sploh kdaj je." Foto: Gulliver/Getty Images

Roger je v letošnjem letu osvojil štiri turnirje, če ne štejemo Hopmanovega pokala. V Dubaju je v finalu premagal prav Cicipasa, v Miamiju je osvojil svoj 28. turnir serije masters, v Halleju in domačem Baslu pa je zmagal že desetič. Zelo blizu zmagi je bil v Indian Wellsu in Wimbledonu, a je priznal, da se je vse težje pripraviti na velike dvoboje. "Ni tako lahko kot pred desetimi ali 15 leti, ko si igral dobro iz dneva v dan. Morda moraš danes vložiti še dodatne napore, da se to dejansko zgodi."

To se že dolgo ni zgodilo

Na novinarski konferenci je Baselčan govoril tudi o porazu in priznal, da ne ve natančno, kaj se je dogajalo. Ob tem se zaveda, da je imel svoje možnosti. Nekaj povsem nepotrebnih napak je naredil v prvem nizu.

"Preboleti dve zgrešeni žogici pri 'smashu' v eni igri. To se že dolgo ni zgodilo, če se sploh kdaj je. Težko je sprejeti nekaj takšnega. To je nekaj, česar se ne trenira. Stopala me niso ubogala," je še povedal zimzeleni Federer.