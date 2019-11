Federer zaigral kot v najboljših letih in poslal Đokovića domov

Skupina Bjorn Borg, 3. krog: Roger Federer : Novak Đoković 6:4, 6:3

Matteo Berrettini : Dominic Thiem 7:6 (3), 6:3. Lestvica: Dominic Thiem* 2 zmagi – 1 poraz

Roger Federer 2 – 1

Novak Đoković 1 – 2

Matteo Berrettini 1 – 2



* – že uvrščen v polfinale

To ni samo teniški dvoboj, ampak teniška klasika, ki si jo lahko želi vsak ljubitelj tenisa. Merita se namreč Novak Đoković in Roger Federer, ena izmed najboljših teniških igralcev zadnjega desetletja. Dvoboj je zanju še toliko bolj pomemben, saj odloča, kdo se bo uvrstil v polfinale prestižnega turnirja in kdo bo pospravil kovčke ter odšel domov.

Roger Federer je do zdaj šestkrat zmagal na finalnem turnirju. Foto: Gulliver/Getty Images

Poznata se do potankosti

Igralca se poznata do potankosti, saj je to zanju že 49. medsebojni dvoboj. Medsebojna statistika zmag je nekoliko bolj na strani srbskega teniškega igralca (26:22), a ta priča, kako izenačena sta. Lahko bi odločala predvsem dnevna forma. V skupini Bjorn Borg sta glavna akterja uvrščena na drugo in tretje mesto, na svojem računu pa imata oba zabeleženo eno zmago in en poraz. Tisti, ki bo dvoboj dobil, se uvrsti v polfinale.

"Navdušen sem, da bom igral proti njemu. Mislim, da se bom moral osredotočiti na svojo igro in dati vse od sebe. Ne glede na to, kaj moram narediti, upam, da bom dobro igral," je pred dvobojem povedal 38-letni Švicar.

Odločale bodo malenkosti. Foto: Gulliver/Getty Images Za Đokovića je preprosto

Še toliko bolj pomemben bo dvoboj za Novaka Đokovića, ki je še vedno v igri za končno prvo mesto na lestvici ATP. Za prvo mesto se bori z Rafaelom Nadalom, ki je v sredo prikazal neverjeten povratek proti Daniilu Medvedevu in v skupini Andre Agassi ohranil upanje za polfinale.

"Gre za takšen sistem tekmovanja, tako da sem še vedno na turnirju. Zdaj bova igrala z Rogerjem Federerjem. Poraženec se ne bo kvalificiral, tako preprosto je to," je v torek po bolečem porazu proti Dominicu Thiemu povedal Đoković.

Pirova zmaga Italijana

V popoldanskem dvoboju je Italijan Matteo Berrettini v uvodnem dvoboju skupine Björn Borg s 7:6 (3) in 6:3 v 78 minutah premagal Avstrijca Dominica Thiema, ki pa si je napredovanje zagotovil že pred tem dvobojem, tako da poraz ni bil usoden.

Matteo Berrettini (levo) je v sosedskem obračunu ugnal Dominica Thiema in dočakal prvo zmago na zaključnem turnirju masters. Foto: Reuters

23-letni Berrettini, ki se letos prvič druži z elito, je tako vknjižil prvo zmago, rezultat v medsebojnih obračunih s tri leta starejšim sosedom iz Avstrije pa izenačil na 2:2.

Skupina Bjorn Borg, 3. krog: Matteo Berrettini : Dominic Thiem 7:6 (3), 6:3.

Novak Đoković - Roger Federer