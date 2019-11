Pa naj si še kdo upa odpisati Rafaela Nadala #video

Četrti dan zaključnega turnirja bosta na sporedu dva dvoboja. Zelo zanimiv je bil prvi dvoboj, kjer je Rafael Nadal po zaostanku z 0:4 v tretjem nizu na koncu ugnal Daniila Medvedeva in tako ostaja v igri za preboj v polfinale. Dvoboj se je končal z izidom 6:7 (3), 6:3, 7:6 (4). Zvečer se bosta udarila še Stefanos Cicipas in Aleksander Zverev.

"Če sem iskren sem imel izjemno srečo. Žal mi je za Daniila, saj je bil to zanj težek poraz. V tretjem nizu je igral veliko bolje kot jaz. Danes je bil eden tistih dni, ko je odločila ena žogica. Mimogrede, moram se zahvaliti gledalcem za izjemno podporo. To mi veliko pomeni," je takoj po zmagi povedal Rafa.



Četrtkov prvi dvoboj, ko sta se pomerila Rafael Nadal in Daniil Medvedev bi lahko označili za pravo teniško poslastico, saj sta glavna akterja prikazala izjemen dvoboj. Že uvodni niz je bil zelo izenačen, saj nismo videli nobenega "breaka". Prvi niz je odločala podaljšana igra, kjer je nekaj več zbranosti pokazal Medvedev in v nizih povedel z 1:0.

V drugem nizu je Rafa že v uvodni igri pritisnil na nasprotnika in mu vzel servis. Prednost je držal vse do konca niza oziroma je v deveti igri deset let mlajšemu nasprotniku še enkrat vzel servis in drugi niz, ta je trajal 41 minuti, dobil s 6:3.

V tretjem nizu smo videli velik preobrat

Prava drama je potekala v tretjem nizu. Ta se je začel povsem po notah Medvedeva, ki je Špancu v prvi igri vzel servis. Rus je v naslednji igri potrdi "break", a s tem še ni bilo konec. V tretji igri je Nadalu še enkrat vzel servis in povedel s 3:0. Po uspešni igri na svoj servis pa je povedel že s 4:0 in vodil že tudi s 5:1. Večini je bilo v tistem trenutku jasno, da bo prvi igralec sveta izgubil dvoboj in se bržkone tudi poslovil od turnirja. A to je bil račun brez krčmarja.

Daniil Medvedev je proti koncu tretjega niza nerazumljivo popustil. Foto: Gulliver/Getty Images Pri izidu 5:2 je Medvedev serviral za zmago in imel celo zaključno žogico. Rafa, znan kot večni borec, ni popustil niti za milimeter, in Medvedevu v osmi igri vzel servis. Za tem se je začela serija Majorčana, ki je še po enem izgubljenem nizu Rusa izenačil na 5:5. Na koncu je odločala podaljšana igra. Tudi ta je bila izenačena vse do vodstva Nadala 5:4. Medvedev je imel na voljo dva servisa, a oba zapravil, tako da je 33-letni Nadal zasluženo slavil in tako ohranil možnosti za polfinale.

V večernem delu bosta igrala še Stefanos Cicipas in Aleksander Zverev. Medsebojna statistika je na strani Cicpasa, ki je leto dni starejšega Nemca premagal trikrat, medtem ko je bil Zverev boljši le enkrat. Nazadnje sta igrala letos v Pekingu, ko je bil po dveh nizih boljši Grk.

