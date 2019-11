Kako je Roger Federer prebolel prvi poraz?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, je v torek na finalnem turnirju v Londonu dobil pomemben dvoboj proti Matteu Berrettiniju in tako ostal med živimi. Švicar je po izgubljenem spopadu z Dominicom Thiemom razkril, kako se je pobral po tem uvodnem porazu.

Federer je imel že lani podoben scenarij

Roger Federer je s svojimi 38 leti med najbolj izkušenimi igralci in v svoji karieri je doživel že marsikaj. Na podlagi tega Švicar zelo dobro ve, kako se je treba v določenih situacijah odzvati. Tudi po porazu, ki ga je v nedeljo doživel proti Dominicu Thiemu. Podoben scenarij je na tem turnirju doživel tudi lani.

Roger Federer ima na turnirju v Londonu eno zmago in en poraz. Foto: Gulliver/Getty Images

"To se mi je zgodilo že lani, tako da imam nekaj izkušenj s tem. Zadovoljen sem s tem, kako sem igral," je uvodoma po zmagi nad Italijanom Berrettinijem povedal 20-kratni zmagovalec tega turnirja. Pozneje pa je še razkril, kako se danes spopada s porazi.

"Bilo je veliko načinov, kako sem prebrodil poraz. Druženje z otroki mi je pomagalo. Vseeno mislim, da ni bilo vse slabo v prvem dvoboju. Na torkov dvoboj sem se dobro pripravil, kar je najbolj pomembno. Upam, da bom v prihodnjih dneh igral še bolje," je povedal Roger, ki se bo v četrtek zvečer (ob 21. uri) udaril z Novakom Đokovićem. Zmagovalec tega dvoboja se bo uvrstil v polfinale, medtem ko bo poraženec pospravil kovčke.

"Če sem iskren, mi mesto ni pomembno, če ni borba za prvo mesto." Foto: Gulliver/Getty Images

"Koga brigajo točke"

Na finalnem turnirju je na voljo tudi veliko točk, saj jih igralec lahko v najboljšem primeru dobi 1500, a tokrat za Federerja niso pomembne. "Točke? Koga to zanima. Koga briga, ali sem tretji, peti ali deveti. Če se ne počutim dobro, ne glede na to, ali sem prvi, tretji ali peti, se zavedam, da bom zelo težko prišel do lovorike."

"Če sem iskren, mi mesto ni pomembno, če ni borba za prvo mesto. Seveda vam pomaga, da na turnirju že zgodaj ne igrate proti določenim igralcem, ampak če želite priti do konca, morate premagati vse. Torej ni pomembno, ali igram proti najboljšim v polfinalu, finalu ali četrtfinalu," je še povedal Federer, ki že 17. nastopa na tovrstnem turnirju. V svoji vitrini pa ima že šest lovorik s finalnega turnirja.