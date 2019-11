Federer po porazu: Zdaj bo tako, kot zadnjih 20 let #video

Krvnik Rogerja Federerja je bil tokrat Dominic Thiem, ki je 38-letnega Švicarja premagal po dveh nizih (7:5, 7:5). Po stavnicah sodeč je bil favorit tega dvoboja Federer, čeprav sta pred tem dvobojem letos igrala dvakrat in oba je dobil Avstrijec.

Roger Federer se zaveda, da nima več popravnega izpita. Foto: Gulliver/Getty Images

Bolj kot ne je zdaj jasno, da bo moral Roger dobiti prihodnja dva dvoboja, če se bo želel uvrstiti v polfinale. Če finalni turnir na neki način ponuja popravni izpit, ga je 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam zagotovo že zapravil. Tega se zaveda tudi sam.

"Od zdaj naprej je to povsem navaden turnir. Ne smem več izgubiti. Pravzaprav je tako kot vsak teden zadnjih 20 let. Od tega trenutka dalje je vse po starem," je povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki je zaključni turnir do zdaj zmagal šestkrat.

"Ni bilo tako, da me je nasprotnik nadigral"

Federer je dvoboj začel zelo slabo, saj je izgubil že uvodno igro na svoj servis. Uspelo se mu je vrniti v četrti igri in izenačiti na 2:2. Ko je že kazalo, da je našel svoj ritem, je Thiem spet udaril. Temu je znova uspel "break" v enajsti igri in povedel je s 6:5. Te prednosti ni zapravil in prvi niz dobil s 7:5. Drugi niz je bil še bolj izenačen, a je znova odločala enajsta igra, ko je Avstrijec Federerju vzel servis brez izgubljene točke in povedel s 6:5. Thiem je v 12. igri izkoristil drugo zaključno žogo in po eni uri in 42 minutah zasluženo slavil.

"Mislim, da sem dobro igral, ampak začetek ni bil dober. To vsekakor ni bilo dobro zame, vendar se mi je uspelo vrniti in mislim, da je bila večina dvoboja izenačena. Čutil sem, da sem imel priložnosti. Ni bilo tako, da me je nasprotnik nadigral ali karkoli drugega. Bilo je nekaj napak, ki se dogajajo v uvodnem dvoboju in se v nadaljevanju turnirja po navadi ne dogajajo več."

Navdušen je nad britanskimi navijači

V dvoboju je bilo občinstvo večinoma na strani Baselčana, ki so ga skozi vsa leta njegovega igranja vzeli za svojega. Čeprav je izgubil uvodni dvoboj, je Roger prepričan, da lahko z njihovo energijo še vedno pride do sedmega naslova na tem turnirju.

"Mislim, da je bilo odlično vzdušje. Želel bi si, da bi jim lahko dal še malo več razlogov za praznovanje. Mislim, da so navijači čutili, da se lahko vrnem … Morda bi 'break' v drugem nizu prinesel ravno to. Vesel sem, da sem lahko tolikokrat igral tukaj in da lahko uživam pred takšnim občinstvom. Veselim se že prihodnjih dveh dvobojev," je še povedal Federer, ki ga v naslednjem dvoboju čaka Italijan Matteo Berrettini.

"Z njegovim servisom in glede na to, kaj lahko naredi ... Dejstvo je, da je tukaj vsak nasprotnik nevaren. Moram se spočiti in moram poskrbeti, da bom v prihodnjih dveh dvobojih igral bolje in da bom lahko zmagal," je še o svojem prihodnjem nasprotniku povedal Federer.

Dominic Thiem je vedno spoštoval Švicarja, a veliko lepše je, če ga premaga. Foto: Gulliver/Getty Images

Thiem: Kadarkoli igram proti njemu, je velika čast

Dominic Thiem je trenutno tretjega igralca sveta premagal še tretjič zapored, tako je skupni medsebojni izid 5:2 za 26-letnega Avstrijca. Ta je priznal, da če želiš premagati takšnega nasprotnika, se ti mora vse sestaviti.

"Danes je odločalo ravno to. Igral sem zelo dobro. Dobro sem serviral, dobro sem vračal servise, kar je v dvorani najbolj pomembno. Zadnja igra je bila verjetno ključna. Sploh nisem želel razmišljati, če bi izgubil to igro in bi morala igrati podaljšano igro. Vesel sem, da mi je uspelo dobiti igro pri izidu 6:5. Na splošno je to velika zmaga zame. Kadarkoli igram proti njemu, je velika čast, da ga premagam, pa je še bolje. Sploh na tej podlagi, kjer se on najbolje počuti," je bil po zmagi zadovoljen Thiem. Ta bo v torek igral proti Novaku Đokoviću.