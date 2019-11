Đokoviću ni jasno, kako Federerju uspeva s štirimi

Novak Đoković bo na igrišče stopil že v nedeljo, ko se bo v prvem dvoboju udaril z Italijanom Matteom Berrettinijem. Za trenutno drugega igralca sveta je ta turnir še toliko bolj pomemben, saj se z Rafaelom Nadalom bori za končno prvo mesto na lestvici ATP.

Novak Đoković bo že v nedeljo stopil na igrišče v Londonu. Foto: Guliver/Getty Images

Pomembno mu je zdravje

"Moje mnenje je, da je to eden največjih uspehov v tenisu. Torej da osvojiš turnir za grand slam in si prvi igralec sveta. Kar zadeva mene, je v tem obdobju moje kariere to prva prioriteta, prav tako pa se zavedam, da če se želim boriti za prvo mesto, da moram biti tudi zdrav in da imam dober razpored turnirjev," je uvodoma povedal 31-letni Beograjčan, ki je finalni turnir osvojil že petkrat.

"Roger je govoril o družini, ampak jaz ne vem, kako mu uspeva s štirimi otroki. Jaz se mučim že z dvema." Foto: Gulliver/Getty Images

Edini, ki jih ima več v svoji vitrini, je zmizeleni Roger Federer, ki se je letos že 17. uvrstil na finalni turnir in je svojevrsten rekord. Nole o njem govori z izbranimi besedami in ga spoštuje tako na igrišču kot tudi zunaj njega.

"Roger je govoril o družini, ampak jaz ne vem, kako mu uspeva s štirimi otroki. Jaz se mučim že z dvema. Naporno je, ampak vsi mi imamo radi tenis, športu posvečamo svoje življenje, ob tem pa moramo usklajevati stvari zunaj igrišč, kot so družina in otroci," je povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Rafael Nadal in Novak Đoković. Kdo bo na koncu sezone prvi igralec sveta? Foto: Reuters

Loči jih le 640 točk

Zelo zanimiva bo tudi borba za končno prvo mesto, kjer ima Nadal le 640 točk prednosti pred Đokovićem. Ne bo pa vse odvisno samo od Srba, ampak tudi od tega, kako bo igral Nadal, ki ima nekaj malega težav s poškodbami.

"Zelo sem zadovoljen, da sem v tem položaju in ob tem poskušam dojeti, da je dolgotrajnost tisto, kar najbolj cenim," je še povedal eden najboljših igralcev zadnjih let.