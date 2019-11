To se v 50-letni zgodovini prestižnega turnirja še ni zgodilo

Finalni turnir je od nekdaj veljal za pravo poslastico, ko lahko ljubitelji tenisa teden dni uživajo v mojstrovinah najboljših igralcev. V vsakem dvoboju lahko pričakujemo teniško poslastico. Prisotna pa bo tudi velika trojica - Rafel Nadal, Novak Đoković, Roger Federer. Ti namreč že več kot desetletje kraljujejo na teniških igriščih in tudi tokrat so oni favoriti za zmago. Pred začetkom turnirja smo zbrali nekaj najbolj zanimivih dejstev letošnjega turnirja.

V torek žrebali skupini

Žreb na finalnem turnirju (Nitto ATP Finals) so izvedli v torek. Igralci so porazdeljeni v dve skupini (v vsaki skupini so štirje igralci), kjer bodo igrali vsak z vsakim. V polfinale se uvrstita dva najboljša iz vsake skupine, nato se igra še finale. Dvoboji se igrajo na dva dobljena niza. V prvi skupni je nosilec Rafael Nadal, v drugi pa Novak Đoković.

V skupini Andre Agassi bodo igrali: Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Cicipas in Aleksander Zverev

V skupini Bjorn Borg bodo igrali: Novak Đoković, Roger Federer, Dominic Thiem in Matteo Berrettini

Roger Federer ima tudi na finalnem turnirju kar nekaj mejnikov. Foto: Gulliver/Getty Images

Finalni turnir letos praznuje 50-letnico obstoja. Prva izvedba je bila leta 1970 v Tokiu, med drugim so turnir gostila tudi nekatera "največja" teniška mesta, ki danes gostijo turnirje za grand slam (Pariz, New York, London). Turnir v Londonu poteka od leta 2009. Leta 2021 se turnir seli v italijanski Torino. Prvič v zgodovini tega tekmovanja se je zgodilo, da bodo na turnirju nastopili samo evropski igralci. Mnogi menijo, da je to slabo za razvoj svetovnega tenisa.

Kdo drug kot Roger Federer

Roger Federer ima med udeleženci največ mejnikov. Zimzeleni Švicar ima v zgodovini tega turnirja največ lovorik. Zbral jih je kar šest - 2003, 2004, 2006, 2007, 2010 in 2011. Zbral je največ zmag (57), letos pa bo na prestižnem turnirju že 17., kar je tudi rekord v zgodovini tekmovanja.

Novak Đoković ima še vedno možnost, da se na koncu leta prebije do prvega mesta. Foto: Guliver/Getty Images

Še bolj pestro tudi zaradi Nadala in Đokovića

Turnir ima letos še toliko večjo vrednost, ker bo odločal končnega prvega igralca na lestvici ATP. Trenutno je številka ena svetovnega tenisa Rafael Nadal, ki ima pred Novakom Đokovićem 640 točk prednosti. Igralec lahko na turnirju maksimalno dobi 1.500 točk, tako da boj za prvo mesto ostaja odprt. Igralec dobi 200 točk za vsako zmago v skupini, za zmago v polfinalu 400, za zmago v finalu pa še dodatnih 500.

Rafael Nadal še nima zmage na finalnem turnirju. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa še vedno ostal praznih rok

Finalni turnir je eden redkih lovorik, ki Rafaelu Nadalu manjka v vitrini. Dvakrat se je prebil do finala (2010, 2013), a tudi takrat ostal praznih rok. Njegova krvnika sta bila Roger Federer in Rafael Nadal. Glede na formo v letošnji sezoni ima Majorčan letos dobre možnosti za zmago. Seveda, če ga ne bo ustavila poškodba, ki jo je staknil na turnirju v Parizu. Španec je od zadnjih 32 dvobojev izgubil le enkrat. Edini poraz je doživel v polfinalu Wimbledona proti Federerju.

Foto: Guliver/Getty Images

Prvič v desetih letih je polovica igralcev stara 23 let ali manj

O novi generaciji se govori že kar nekaj časa, a za zdaj na turnirjih za grand slam še vedno prevladuje velika trojica (Rafael Nadal, Novak Đoković, Roger Federer). Daniil Medvedev (23 let), Stefanos Cicipas (21 let), Aleksander Zverev (22 let) in Matteo Berrettini (23 let) so igralci mlade generacije. Prvič po letu 2009 se je zgodilo, da je polovica igralcev starih 23 let ali manj. Pred desetimi leti so bili to Rafael Nadal, Novak Đoković, Andy Murray in Juan Martin del Potro. Vsi štirje so še danes aktivni na teniških igriščih.

Nekaj utrinkov z zadnjega druženja igralcev:

Which of these 8 players will be lifting that trophy? 🏆#NittoATPFinals pic.twitter.com/wDe2SrbGkH — ATP Tour (@atptour) November 8, 2019

“It’s great to be back in London.”



Are you backing @DaniilMedwed at the #NittoATPFinals? pic.twitter.com/QQVxkntT2h — ATP Tour (@atptour) November 8, 2019