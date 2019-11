Celo njegov zdravnik si je oddahnil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška sezona se bliža koncu in obeta se prava poslastica za končno prvo mesto na lestvici ATP, za katero se bosta udarila Novak Đoković in Rafael Nadal, dva dolgoletna rivala, ki spadata med najboljše teniške igralce vseh časov. Borba za prvo mesto bi bila lahko dramatična do zadnjega dne.

Sprva je kazalo, da ne bo nič z borbo za prvo mesto, potem ko je Španec v polfinalu turnirja serije masters v polfinalu predal dvoboj in odšel domov. Njegov nastop v Londonu je bil pod velikim vprašajem, v torek popoldne pa so z Majorke prišle spodbudne novice. Poškodba Rafe naj ne bi bila tako huda, tako da bo prišel v London in se začel privajati na tamkajšnjo podlago.

"Gre za zelo majhno stvar in mislim, da jo v teh dneh lahko pozdravimo. Vsak dan šteje," je povedal dolgoletni Nadalov zdravnik. Foto: Gulliver/Getty Images

Po zadnjih informacijah, ki prihajajo z Majorke, je, da bo končna odločitev, ali bo Rafa igral na turnirju najboljše osmerice, padla konec tedna. Za španske medije je spregovoril dolgoletni zdravnik Rafaela Nadala Angel Ruiz Cotorro. Tudi on si je po prvem pregledu oddahnil, saj naj ne bi šlo za težko poškodbo.

"Da, bilo je svojevrstno olajšanje. Gre za manjšo distenzijo (raztegnitev, op. p.) mišičnih vlaken in videti je, da gre za mikrozlome. Torej ni videti brazgotine. Gre za zelo majhno stvar in mislim, da jo v teh dneh lahko pozdravimo. Vsak dan šteje," je povedal Angel Ruiz Cotorro.

Zgodba se je nekoliko zasukala Novak Đoković je imel težave na OP ZDA in v primerjavi z Nadalom izgubil kar nekaj točk. Foto: Reuters

Še pred nekaj dnevi je kazalo, da bo Đoković brez večjih težav do konca sezone prevzel prvo mesto. Na koncu se je zgodba nekoliko obrnila. Beograjčan je imel pred začetkom OP ZDA 3.740 več točk kot Nadal. Ta prednost je skopnela, ko je se je moral zaradi poškodbe ramena umakniti v četrtfinalu OP ZDA, v kitajskem Šanghaju pa ga je v četrtfinalu nekoliko presenetljivo premagal mladi Grk Stefanos Cicipas.

Kmalu zatem je bilo jasno, da bo 32-letni teniški četrtega novembra prvo mesto predal leto dni starejšemu Nadalu. Novak Đoković bi prvo mesto lahko rešil, če bi se odločil, da bi igral turnir v Baslu ali na Dunaju, vendar se je odločil oziroma je imel že pred tem dogovorjeno, da bo izbral ekshibicijski turnir v Kazahstanu. Njegov nasprotnik tam je bil ravno Rafa.

Rafael Nadal je leta 2009 naredil veliko napako, zato je letos ni. Foto: Gulliver/Getty Images

Po drugi strani sta mu zmaga na turnirju serije masters v Parizu in Nadalova poškodba pomagali. Bik z Majorke, kot imenujejo Nadala, je pred polfinalnim dvobojem staknil poškodbo v trebušnem predelu in bil prisiljen, da dvoboj preda.

Rafa je imel podobno težavo že leta 2009 na OP ZDA, ko je imel slabo izkušnjo. "Turnir sem začel z raztrganino med šest in sedem milimetrov. Nadaljeval sem, takrat sem izgubil v polfinalu, in raztrganina je bila velika 28 milimetrov. Pravzaprav se je poškodba poslabšala. Tega se dobro spominjam, ko nisem mogel igrati v polfinalu Davisovega pokala. Tega ne želim ponoviti," je po predaji razlagal kralj peska.

Đoković bi imel težko delo, tudi če Nadal ne bi prišel

Na tistem turnirju je Novak Đoković v finalu brez težav premagal Denisa Shapovalova, osvojil 34. turnir serije masters in prednost Nadala zmanjšal na 640 točk. Tudi če Nadal ne bi nastopal v Londonu, bi se Novak moral uvrstiti najmanj v finale. Trenutno drugi igralec sveta je po zmagi v Parizu, kamor je prišel nekoliko bolan, dejal, da je njegova igra vse boljša in da je pred turnirjem v Londonu samozavesten ter da se želi do takrat čim bolj spočiti.

Rafael Nadal in Novak Đoković sta nazadnje igrala letos v Rimu. Foto: Gulliver/Getty Images

Scenarijev med glavnima akterjema za prvo mesto je kar nekaj Če se Nadal ne prebije do finala in Đoković osvoji turnir, bo Srb na koncu sezone številka ena.

Tudi če Đokovič dobi vse dvoboje v Londonu, nima zagotovila, da se prebije na prvo mesto. Če bi se Nadal do finala prebil brez poraza, je številka ena njegova.

V primeru, da Novak osvoji turnir najboljše osmerice in v skupinskem delu doživi en poraz, lahko ostane brez prvega mesta. Nadal bi ostal na vrhu lestvice ATP, če pride do finala in bi v skupinskem delu zmagal dvakrat.

Ena izmed možnosti je, da Đoković lahko doživi tudi dva poraza v skupinskem delu. V tem primeru Nadal ne sme osvojiti nobenega dvoboja v skupinskem delu ali ne sme priti do finala.

Če srbski teniški as izgubi v finalu, bo Nadal sezono končal na prvem mestu, če bo vsaj dvakrat zmagal v skupinskem delu.

Mogoč scenarij je, da če Novak izgubi v finalu, pred tem pa je izgubil dvoboj v skupinskem delu, Rafa za končno zmagoslavje potrebuje le eno zmago.

Jasno je, da bo moral 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam igrati vrhunski tenis in že vsak morebitni poraz bi ga lahko oddaljil od prvega mesta. Skoraj si ne bo smel privoščiti poraza.