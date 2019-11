Đoković in gangstersko igranje remija, prava taktika #video

Novak Đoković je v nedeljo osvojil svojo 34. lovoriko na turnirjih serije mastres in skupno že 77. lovoriko. Zanimivo je bilo videti, kako se je srbski zvezdnik pred dvobojem sproščal s svojo ekipo, po dvoboju pa je spregovoril tudi o mladi generaciji in nesrečni poškodbi Nadala.

V nedeljo, ko je Novak Đoković igral proti Denisu Shapovalovu, smo videlo bolj kot ne enosmerni promet danes drugega igralca sveta, potem ko mu je v ponedeljek prvo mesto prevzel Rafael Nadal. Španec je moral zaradi poškodbe trebušne mišice odpovedati polfinalni dvoboj, kar pomeni, da se bosta za končno prvo mesto udarila na zaključnem turnirju v Londonu. Če bo Nadal sploh prišel na turnir najboljše osmerice ...

Nastop Rafaela Nadal na zaključnem turnirju je pod vprašajem. Foto: Reuters

Čeprav bi bila odsotnost Nadala najboljši scenarij za Novaka Đokovića, si ta niti najmanj ne želi, da Nadal ne bi mogel priti na zaključni turnir. "Žalosten sem, ker je poškodovan. To ni tisto, kar si želiš videti. Ne pri Rafi ne pri kateremkoli drugem športniku."

"Vem, kako je to. V svojem življenju sem imel tudi sam hude poškodbe. Upam, da si bo opomogel in da bo lahko igral v Londonu. Boj za prvo mesto in turnir bi bila z njim ali brez njega povsem drugačna. Gre za izjemnega igralca, do katerega gojim veliko spoštovanje," je o svojem največjem rivalu odkrito povedal Beograjčan.

"Videli smo že, kako nekateri mladi igralci osvajajo lovorike na turnirjih serije masters." Foto: Gulliver/Getty Images

Velika trojica prelaga odhod v pokoj

V zadnjem času veliko poslušamo o tem, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo dirigentsko palico prevzeli mlajši igralci. Na turnirjih serije masters lahko že vidimo preboje nekaterih drugih igralcev, medtem ko na turnirjih za grand slam še vedno dominira velika trojica (Rafael Nadal, Roger Federer in Novak Đoković, op. p.). In kako Đoković gleda na mladi rod igralcev?

"Ni velike razlike med turnirji serije masters in turnirji za grand slam. Videli smo že, kako nekateri mladi igralci osvajajo lovorike na turnirjih serije masters. To se je že dogajalo in se bo tudi v prihodnosti. Kar zadeva mene, Federerja in Nadala, poskušamo čim bolj odložiti odhod v pokoj, a nova generacija je na pragu. Gre samo za vprašanje časa."

Novak Đoković je v Parizu zmagal še petič v karieri. Foto: Reuters

Malo je igralcev, ki jim to uspeva

"Ko bodo imeli dovolj izkušenj in ko bodo imeli svoj dan, se bo vse zložilo. Vseeno je treba vedeti, da je težava tudi v konstantnosti. Lahko zmagaš na dvoboju, turnirju za grand slam, ampak vprašanje je, ali lahko to dosežeš vsako leto v svoji karier. Malo je igralcev, ki jim to uspeva. Potrebnega je veliko žrtvovanja, da se to zgodi," je povedal 16-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je letos zmagal na OP Avstralije in v Wimbledonu.

Pred finalom je s svojo ekipo igral remi

Vsi igralci, tudi Novak Đoković, ob uspehih izpostavljajo svojo ekipo. Srb je pred kratkim vanjo povabil legendarnega Gorana Ivaniševića. Kot kaže, sta se s Hrvatom dobro ujela tako na igrišču kot zunaj njega. Zelo zanimiva je bila priprava oziroma sprostitev pred finalom. Novak je namreč posnel krajši video, kako s svojo strokovno ekipo igra remi. Glede na končni rezultat v finalu je bila taktika sproščanja prava izbira.