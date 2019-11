Sprehod Novaka Đokovića do 34. zmage serije masters in novega milijona

Novak Đoković je zmagovalec turnirja serije masters v Parizu, potem ko je v finalu gladko premagal Denisa Shapovalova (6:3, 6:4). Za srbskega zvezdnika je to letošnja peta turnirska zmaga in 34. na turnirju serije masters. Zmagovalka zaključnega turnirja v Shenzenu je postala Ashleigh Barty.

Foto: Reuters

Dvoboj je veliko bolje začel Novak Đoković, ki je svojo uvodno igro dobil brez izgubljene točke, v naslednji igri pa je Shapovalovu vzel servis in že po nekaj minutah igre povedel s 3:0. Mladi Kanadčan je dvoboj začel nervozno in do svoje prve igre prišel v četrti igri, ki jo je stežka dobil in postavil izid 3:1. Tudi v nadaljevanju igre je Novak brez težav prihajal do iger na svoj servis, medtem ko je Kanadčan postal vedno bolj nervozen. Đoković je uvodni niz suvereno pripeljal do konca in ga dobil po vsega 29 minutah (6:3).

V drugem nizu podobna slika

Drugi niz je začel 20-letni Shapovalov in kar z nekaj težavami dobil prvo igro, saj je imel Đoković znova žogico za odvzem servisa, a je ni uspel izkoristiti. To je bilo tudi prvič v dvoboju, da je Denis povedel. V sedmi igri drugega niza je Novak znova "udaril" in nasprotniku drugič v dvoboju odvzel servis ter povedel s 4:3. V naslednji igri je trenutno prvi igralec imel že vodstvo 5:3. Po eni uri in štirih minutah je Đoković serviral za novo turnirsko zmago. Beograjčan, katerega sta s tribun spremljala tudi njegova brata, je deseto igro suvereno dobil in se veselil 34. turnirske zmage na turnirjih serije masters in pete na tem turnirju.

Foto: Reuters

Đoković: Zame je bil to izjemen turnir

Novak Đoković bo domov odšel bogatejši za slab milijon evrov, medtem ko bo poraženec dobil dobrih 500 tisoč evrov. In kaj je Đoković povedal takoj po dvoboju? "Zame je bil to izjemen turnir, potem ko nisem oddal niti niza. Sploh zadnjih nekaj dvobojev sem igral dobro. Danes sva oba dobro servirala. Bilo je zelo toplo v dvorani, zato sva lahko dobro servirala in ni bilo veliko daljših izmenjav. Moral sem narediti "break" in to mi je tudi uspelo," je takoj po dvoboju povedal Nole, ki je še dejal, da se bo zdaj skušal čim bolj spočiti do zaključnega turnirja v Londonu.

Denis Shapovalov ni bil dorasel tekmec Novaku Đokoviću. Foto: Reuters

Statistika je še bolj na strani Srba

Igralca sta do zdaj odigrala štiri medsebojne dvoboje in vse štiri je dobil Novak Đoković, ki je bil tudi tokrat velik favorit. V tem trenutku je zanj zelo pomembno, da se bo na lestvici ATP še bolj približal Rafaelu Nadalu, ki bo prihodnji teden prvi igralec sveta.

O številki ena se bo odločalo v Londonu Rafael Nadal bo od prihodnjega tedna prvi na lestvici ATP. Španec bo imel od ponedeljka naprej na svojem računu 9.585 točk, Đoković pa ima po zmagi v Parizu 8.945 točk. To pomeni, da je razlika med njima 640 točk in vse skupaj se bo odločalo na finalnem turnirju v Londonu. Tam je točkovanje drugačno. Vsaka zmaga v skupini je vredna 200 točk, zmaga v polfinalu 400, zmagovalec turnirja pa dobi še 500 točk. V najboljšem primeru lahko igralec dobi 1.500 točk.

Ashleigh Barty Foto: Gulliver/Getty Images

Ashleigh Barty osvojila zaključni turnir v Shenzhenu

Avstralska teniška igralka Ashleigh Barty je zmagovalka zaključnega turnirja sezone WTA v kitajskem Shenzhenu z nagradnim skladom 14 milijonov dolarjev. Prva igralka na ženski jakostni lestvici je v današnjem velikem finalu po uri in 28 minutah premagala Ukrajinko Jelino Svitolino s 6:4 in 6:3.

Bartyjeva je za današnjo zmago prejela ček v višini 4,7 milijona dolarjev in postala druga Avstralka, ki je zmagala na zaključnem turnirju. Pred njo se je tovrstnega uspeha veselila Evonne Goolagong Cawley davnega leta 1976.

Letošnja zmagovalka odprtega prvenstva Francije v Parizu je v polfinalu po hudem boju ukanila Čehinjo Karolino Pliškovo, v skupinskem delu pa je bila boljša od Švicarke Belinde Benčič in Čehinje Petre Kvitove, izgubila pa je proti Nizozemki Kiki Bertens.

"Za menoj je neverjetno leto, današnja zmaga je le krona zares sanjske sezone. Pot do finala je bila izjemno zahtevna, a celoten trud, ki sem ga v minulem obdobju vložila v svoje delo, se mi je obrestoval. Hvala tudi moji trenerski ekipi, ki je vseskozi verjela vame," je na današnji slovesni podelitvi po turnirskem zmagoslavju v Shenzhenu med drugim dejala Bartyjeva.

Avstralka je po današnji zmagi nad lansko zmagovalko zaključnega turnirja iz Singapurja dosegla 56. zmago v tej sezoni.

"Čestitke Ashleigh Barty ne le za današnjo zmago, temveč za celotno sezono. Prepričana sem, da je v tem letu izpolnila številne svoje sanje. Zahvalila bi se tudi svojemu trenerskemu štabu, ki me je odlično pripravil za zaključni turnir sezone," je dodala osmoljenka današnjega finalnega dvoboja iz Ukrajine.

Svitolina je bila v skupinskem delu premagala Američanko Sofijo Kenin, Romunko Simono Halep in Pliškovo, v polfinalu pa ji je Benčičeva predala dvoboj v tretjem nizu zaradi krčev v nogi.