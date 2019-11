Nič ne bo s finalom Đoković-Nadal, Svitolina in Bartyjeva za krono zaključnega turnirja

V finalu teniškega turnirja serije masters v Parizu se bosta pomerila Novak Đoković in Denisom Shapovalov, ki bo sploh prvič igral v finalu tako močnega turnirja. Kanadčan si je finalno vstopnico priboril brez polfinalnega obračuna, saj je Rafael Nadal, ki se s Srbom bori za prvo mesto na lestvici ATP ob koncu sezone, dvoboj zaradi poškodbe predal. Đokovič je v polfinalu s 7:6 in 6:4 ugnal Grigorja Dimitrova. V finalu zaključnega turnirja sezone WTA v Shenzhenu bosta igrali branilka naslova Elina Svitolina iz Ukrajine ter prva igralka sveta Ashleigh Barty iz Avstralije.

V prvem polfinalu turnirja v Parizu sta se udarila Novak Đoković in Grigor Dimitrov. Đoković je moral za ohranitev upov na končno prvo mesto na koncu sezone nujno zmagati. To mu je tudi uspelo. Prvi niz je odločil šele tie-break, ki ga je dobil Đoković. Nato je zmagal še s 6:4 in se prvi prebil v finale. Za srbskega zvezdnika je bila to deveta tekma na desetih obračunih z Dimitrovom.

Rafael Nadal je polfinalni dvoboj predal zaradi poškodbe. Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal predal dvoboj, 20-letnik prvič v finalu

V večernem dvoboju bi se morala za finalno vstopnico in dvoboj z Đokovićem pomeriti še Rafael Nadal in igralec mlade generacije, ki se prebija proti vrhu svetovnega tenisa, Denis Shapovalov. A dvoboja ni bilo. Rafa je obračun zaradi poškodbe predal. nekateri tuji mediji pišejo, da naj bi se poškodoval med ogrevanjem.

Nadal bi si z zmago v finalu že lahko zagotovil prvo mesto na lestvici ATP ob koncu sezone, a bo tako odločitev padla šele povsem na koncu tekmovalnega obdobja. Do tega je na sporedu le še zaključni turnir v Londonu (10.-17. oktober).

Ukrajinsko-avstralski finale na zaključnem turnirju

Svitolina se je v finale uvrstila, potem ko je njena tekmica, Švicarka Belinda Benčič, v tretjem nizu predala dvoboj zaradi krčev v nogi. To je bila hkrati četrta predaja v petih dneh turnirja, na katerem si bodo udeleženke razdelile štirinajst milijonov evrov.

Tako Benčičeva kot že prej nekatere druge igralke se je po predaji glasno pritoževala na igralno površino. Po njenem mnenju je pretrda, predvsem pa preveč zahtevna za mišice, ki so ob koncu sezone pri večini igralk že močno utrujene.

Elina Svitolina se bo v finalu zaključnega turnirja pomerila z Ashleigh Barty. Foto: Reuters

Zaradi utrujenosti oziroma poškodb so turnir predčasno končale Japonka Naomi Osaka, Kanadčanka Bianca Andreescu in Nizozemka Kiki Bertens.

Ashleigh Barty bo prvič v karieri igrala finale na zaključnih turnirjih, z zmago, ki je vredna rekordnih 4,7 milijone dolarjev, pa lahko postane prva Avstralka po Evonne Goolagong Cawley (1976) z naslovom na končnem turnirju sezone.

Njena pot do finale ni bila enostavna, saj je morala proti Karolini Pliškovi rešiti enajst žog za odvzem servisa. Na koncu je zmagala s 4:6, 6:2 in 6:3 ter tako po številu zmag v tej sezoni prehitela do danes najučinkovitejšo, Nizozemko Kiki Bertens. Za Avstralko je bila to 55. zmaga v 2019.