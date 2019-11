Đoković ponižal Grka in se mu maščeval za Šanghaj

Na ATP turnirju serije masters v Parizu sta se v polfinale že uvrstila Bolgar Grigor Dimitrovi in Srb Novak Đoković. Slednji je v pičlih 58 minutah nadigral Grka Stefanosa Cicipasa in rezultat v medsebojnih dvobojih izenačil na 2:2. Na ženskem zaključnem turnirju sezone v Shenzhenu sta se v polfinale prebili še Jelina Svitolina in Karolina Pliškova.

Prvi polfinalist turnirja v francoski prestolnici je Bolgar Grigor Dimitrov, ki je s 6:2 in 7:5 ugnal Čilenca Christiana Garina. Kot drugi se mu je v polfinalu pridružil Srb Novak Đoković, ki je v "balkanskem" obračunu nadigral Grka Stefanosa Cicipasa. Prepustil mu je le tri igre in ga izločil v manj kot uri dvoboja, saj je obračun trajal zgolj 58 minut.

Đoković je turnir, ki poteka v dvorani Bercy, osvojil že štirikrat, z grškim tekmecem pa je imel pred začetkom petkovega spopada presenetljivo negativno razmerje medsebojnih dvobojev. Dobil je enega (lani v Madridu), izgubil pa dva. Praznih rok je ostal lani v Torontu in letos v Šanghaju, tako da je z zmago v Parizu razmerje izenačil na 2:2.

Stoodstotni izkupiček Ukrajinke

Elina Svitolina se je brez poraza uvrstila med štiri najboljše. Foto: Reuters Ukrajinska teniška igralka Jelina Svitolina je v 3. krogu letošnjega sklepnega turnirja sezone v kitajskem Shenzhenu premagala Američanko Sofijo Kenin s 7:5 in 7:6 (10) ter se s 100-odstotnim izkupičkom prebila v polfinale. Iz vijolične skupine je napredovala tudi Čehinja Karolina Pliškova po zmagi nad Romunko Simono Halep s 6:0, 2:6 in 6:4.

Petindvajsetletna Svitolina, lanska zmagovalka zaključnega turnirja sezone v Singapurju, je nekoliko težje, a pričakovano premagala ameriško rezervistko Keninovo, ki je na turnir prišla po poškodbi Kanadčanke Biance Andreescu, letošnje senzacionalne zmagovalke odprtega prvenstva ZDA v New Yorku.

V današnjem prvem dvoboju se je Ukrajinka, ki si je napredovanje med štiri zagotovila po uvodnih zmagah nad Pliškovo in Halepovo, se je kar namučila z 20-letno v Rusiji rojeno Američanko, ki je za nastop v tretjem krogu prejela ček v višini 165.000 ameriških zelencev.

Pliškova po pravcati drami za finale z Bartyjevo

Karolina Pliškova je v treh nizih odpravila Simono Halep. Foto: Reuters Izjemno razburljiv in napet obračun je bil med Pliškovo in Halepovo. Po prvem nizu je kazalo na zanesljivo zmago 27-letne Čehinje, ki je "zavezala kravato" letošnji zmagovalki Wimbledona. A leto dni starejša Romunka se je v nadaljevanju le zbrala, drugi niz dobila s 6:2 in odločilno začela tretji niz. Po vodstvu z 2:0 pa se ji je povsem ustavilo, na igrišču je zagospodarila Pliškova in dobila pet zaporednih iger za vodstvo s 5:2.

Romunska teniška igralka navkljub nerodnemu položaju ni odvrgla puške v koruzo. V nadaljevanju je dobila dve zaporedni igri in znižala na 4:5 ter imela svoj servis priložnost za izenačenje na 5:5. V prelomnih trenutkih dvoboja je Pliškova odvzela začetni udarec svoji tekmeci na nasprotni strani igrišča ter po uri in 45 minutah slavila s 6:0, 2:6 in 6:4.

Svitolina, v primeru ubranitve lanskega naslova iz Singapurja se ji obeta rekordna denarna nagrada v višini 4,725 milijona ameriških dolarjev, se bo v polfinalu pomerila s Švicarko Belindo Benčič, drugouvrščeno igralko iz rdeče skupine, medtem ko se bo Pliškova za preboj v veliki finale zaključnega turnirja z nagradnim skladom 14 milijonov dolarjev pomerila s trenutno prvo damo ženskega tenisa - Avstralko Ashleigh Barty.

Masters, WTA (Shenzhen), 3. krog:



Vijolična skupina:

Jelina Svitolina (Ukr/8) - Sofia Kenin (ZDA) 7:5, 7:6 (10);

Karolina Pliškova (Češ/2) - Simona Halep (Rom/5) 6:0, 2:6, 6:4.