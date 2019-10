V živo: Nadala čaka težko delo, Nole kljub težavam z zdravjem uspešen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju serije masters v Parizu potekajo dvoboji tretjega kroga. Zelo zanimiv dvoboj se obeta med Rafaelom Nadalom in Stanom Wawrinko. Novak Đoković je kljub bolezni v dveh nizih ugnal Britanca Kyla Edmunda.

V četrtek zvečer se v Parizu obeta prava teniška poslastica, ko se bosta med seboj udarila Rafael Nadal in Stan Wawrinka. Španec, ki je postavljen kot drugi nosilec turnirja, se zaveda, da ga čaka vse prej kot lahko delo. Medsebojna statistika je na strani Nadala (18-3).

"Vesel sem, da lahko igram na visoki ravni. Jutri je nov dan in še ne težek dvoboj proti Stanu. Vsak dan na tem turnirju je težek in videli bomo, če bom lahko odigral še en dober dvoboj," je pred dvobojem povedal Rafa, ki bo prihodnji teden, ne glede na to, kako se konča turnir, prvi igralec na lestvici ATP.

Novak Đoković je kljub zdravstvenim težavam s 7:6 in 6:1 premagal Kyla Edmunda, v naslednjem krogu pa se bo udaril s Grkom Stefanosom Tsitsipasom.

Iz rdeče skupine napredujeta Bartyjeva in Benčičeva

V rdeči skupini zaključnega teniškega turnirja za dekleta v Shenzhenu sta si polfinale po zmagah v tretjem krogu zagotovili prva igralka sveta, Avstralka Ashleigh Barty, in Švicarka Belinda Benčič. Bartyjeva je premagala Čehinjo Petro Kvitovo, Nizozemka Kiki Bertens pa je po izgubljenem prvem nizu, na začetku drugega dvoboj predala Benčičevi.

Belinda Benčič je po predaji prišla do nove zmage. Foto: Reuters

V vijolični skupini, kjer bo zadnji krog v petek, pa si je branilka naslova Jelina Svitolina iz Ukrajine že zagotovila polfinale, v katerem bo igrala proti Benčičevi, medtem ko bo drugo polfinalistko dal dvoboj med Romunko Simono Halep in Čehinjo Karolino Pliškovo. Zmagovalka se bo v polfinalu pomerila z Bartyjevo.

Kanadčanka odpovedala zadnji dvoboj na Kitajskem Kanadska najstnica Bianca Andreescu je zaradi poškodbe levega kolena odpovedala nastop v tretjem krogu zaključnega teniškega turnirja sezone za dekleta v Shenzhenu. V zadnjem dvoboju bo v vijolični skupini namesto nje zaigrala Američanka Sofia Kenin. Andreescujeva se je poškodovala med sredinim dvobojem proti Čehinji Karolini Pliškovi in tisti dvoboj pred začetkom drugega nizu tudi predala.

* Izida, rdeča skupina:

- 3. krog:

Ashleigh Barty (Avs/1) - Petra Kvitova (Češ/6) 6:4, 6:2

Belinda Benčič (Švi/7) - Kiki Bertens (Niz/9) 7:5, 1:0, predaja.