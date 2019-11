Rafael Nadal: Če se ne bi umaknil, ne bi bilo dobro #video

Turnir najboljše osmerice se bo začel 10. novembra, a prav ta turnir bi lahko odločal o končnem prvem igralcu sveta. Nadal ima trenutno 640 točk prednosti pred Novakom Đokovićem, a ni še vsega konec, potem ko lahko igralec tam osvoji največ 1.500 točk.

V preteklosti sem šel že skozi podobno zgodbo, zato so mi zdravniki priporočili odmor." Foto: Gulliver/Getty Images

Španec bo v prihodnjih dneh pri svojem zdravniku opravil še dodatne preglede z magnetno resonanco, kjer se bodo odločili, ali bo sploh lahko igral v Londonu. Šlo naj bi za podobno poškodbo kot lani, ko je moral spustiti finalni turnir.

"Če se ne bi umaknil proti Denisu Shapovalovu, ne bi bilo dobro. V preteklosti sem šel že skozi podobno zgodbo, zato so mi zdravniki priporočili odmor. Ne smem si dovoliti, da bi delal iste napake. Cilj je, da se opomorem in da bom v stanju, da bom lahko igral v Londonu," je pred odhodom domov v Parizu povedal 33-letni Majorčan, ki je imel v preteklosti že veliko poškodb.

Ponosen je nase

Rafa ima letos za seboj zelo dobro sezono. Zmagal je štiri turnirje, od tega dva turnirja za grand slam (OP Francije in OP ZDA) in dva turnirja serije masters (Montreal in Rim). "Zelo sem zadovoljen s tem, kar mi je uspelo v sezoni. Na začetku je bilo težko, a potem sem našel način, da sem se vrnil na najvišjo raven in zdaj sem spet prvi. Ponosen sem nase."

Žreb skupine bo na sporedu v torek, 5. novembra. V primeru, da Nadal ne bi mogel igrati, ga bo nadomestil Roberto Bautista Agut.