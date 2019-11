Napeto bo vse do zadnjega, Bedene pridobil 5. mest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj med zmagovalcem odprtega prvenstva Francije Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem, zmagovalcem Avstralije in Wimbledona, za številko ena na lestvici ATP ob koncu sezone bo odločen šele na zaključnem turnirju v Londonu. Trenutno ima vodilni Španec dobrih 600 točk prednosti pred Srbom.

Rafael Nadal se je ta teden osmič v karieri zavihtel na prvo mesto računalniške lestvice. Prehitel je Đokovića, ki je v nedeljo sicer osvojil turnir serije masters v Parizu, a je hkrati izgubil točke, ki jih je lani dobil za zmago v Londonu, kjer pa Nadala tedaj ni bilo.

Nadal je v soboto zaradi poškodbe trebušne mišice izpustil polfinale v Parizu. Če bo manjkal tudi v Londonu, bo imel Đoković relativno lahko pot do prvega mesta. Potreboval bo dve zmagi v skupini ter uvrstitev v finale.

Če bosta oba prisotna v Londonu, se bo moral Nadal za prvo mesto uvrstiti vsaj v polfinale.

Bo Rafael Nadal prišel v London? Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal je prvič do prvega mesta prišel 18. avgusta 2008. Od tedaj je na vrhu preživel 197 tednov, kar je šesti najdaljši dosežek. Več tednov so bili na prvem mestu Roger Federer (310), Pete Sampras (286), Novak Đoković (275), Ivan Lendl (270) in Jimmy Connors (268).

Najvišjeuvrščeni Slovenec Aljaž Bedene, ki je že zaključil sezono, je ta teden napredoval na 59. mesto. Blaž Rola je 139. Blaž Kavčič je zdrsnil na 392.