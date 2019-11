Nekdanje vrhunske teniške igralke se organizatorji izogibajo v velikem loku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prihodnje leto bo minilo natančno 50 let, odkar je avstralska teniška igralka Margaret Court osvojila tako imenovani koledarski grand slam, se pravi, da je v enem leto zmagala na vseh štirih največjih turnirjih. Zdaj je 77-letna gospa javno pozvala organizatorje OP Avstralije, naj jo povabijo na turnir.

Margaret Court je znana po precej konservativnih pogledih na istospolno usmeritev in pri tem uporablja nadvse sočne izjave ali primerjave. V določenih krogih v Avstraliji je zato zelo nepriljubljena in tudi organizatorji Odprtega prvenstva Avstralije, kjer eden od stadionov nosi njeno ime, se je raje izogibajo v velikem loku.

Foto: Gulliver/Getty Images Odkar je leta 2017 izjavila, da se ne bo več vkrcala na letala družbe Qantas, ker ta podpira istospolne poroke, in da tenisu vladajo lezbijke oz. da so otroci iz istospolnih zvez rezultat nacističnega načrta o pranju možganov, ni več dobila vabila na prvi grand slam sezone.

Glede na to, da se bliža obletnica njenega težko ponovljivega dosežka in da očitno Margaret Court še ni dobila nobenega vabila na turnir, se je gospa obrnila na medije. Povedala jim je, da od organizatorjev pričakuje enak odnos, kot ga imajo do Roda Laverja, prav tako avstralskega igralca tenisa, ki je lani praznoval 50. obletnico svojega drugega koledarskega grand slama (1962, 1969).

"Če so organizatorji lani poskrbeli, da je Rod prišel iz ZDA, kjer biva, v Melbourne, pričakujem, da bodo tudi mene povabili na tribune. Sama od sebe zagotovo ne bom prišla," je bila jasna Avstralka.

Margaret Court je še vedno rekorderka po številu osvojenih grand slamov. Ima jih štiriindvajset, enega več od Serene Williams in dva več od Steffi Graf. Hkrati je ena od treh igralk s koledarskim grand slamom poleg Maureen Connolly (1953) in Steffi Graf (1988).