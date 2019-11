Zvezdnik Barcelone je bil presenečen nad odzivom Federerja

Gerard Pique, nogometaš Barcelone, vodi namreč investicijsko družbo Kozmos, ki je z Mednarodno teniško zvezo (ITF) podpisala 25-letno pogodbo, vredno tri milijarde dolarjev (2,7 milijarde evrov).

Pique je povedal, da se je pogovarjal s Tonyjem Godsickom, dolgoletnim agentom Baselčana, v upanju, da bo tudi Roger Federer podprl to tekmovanje. A kot kaže, Švicar to tekmovanje vidi kot veliko grožnjo turnirju Laver Cup.

"Govorili smo z njegovim agentom in bil je zelo vesel. Poslal je sporočilo Rogerju, kaj si želimo. Za tem sem bil presenečen nad njegovo izjavo, ko jo je dal v medije. Oni imajo namreč tudi Laver Cup in Davisov pokal vidijo kot konkurenco njihovemu tekmovanju," je uvodoma za SER povedal Pique.

Federer meni, da bo moral biti Piqué previden

Prvi turnir Davisovega pokala bo v novem formatu potekal v Madridu, kjer bo nastopilo 18 držav. Ko so objavili spremembe najbolj tradicionalnega ekipnega tekmovanja (ta ima 119 let dolgo tradicijo, op. p.), so jih nekateri teniški igralci podprli. Med njimi so bili tudi Novak Đoković, Rafael Nadal, Marin Čilić …

Povsem drugačno mnenje je imel Roger Federer. Dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je za švicarske medije odkrito povedal, da ni naklonjen novemu formatu Davisovega pokala. "Za nas, teniške igralce, je nekoliko čudno, da pride nogometaš v naš svet. Moral bo biti previden. Davisov pokal ne bi smel biti Piquejev pokal."

Tekmovanje želijo pozneje razširiti, višji bo tudi denarni sklad Novak Đoković si želi, da bi Davisov pokal in pokal ATP združili, saj je urnik tekmovanj že tako natrpan. Isto meni tudi Andy Murray.

Pique in ITF želita v prihodnosti ekipno tekmovanje razširiti na dva tedna, igralo pa naj bi tudi več ekip. "To je projekt na dolgi rok. Ideja je, da bi čez čas bilo to dvotedensko tekmovanje, kjer bi tekmovalo 24 ekip."

Prav tako naj bi bili z novo pogodbo veliko višji denarni skladi. To pomeni okrog 20 milijonov dolarjev (18 milijonov evrov), toliko kot imajo turnirji za grand slam, s tem pa bi poskrbeli tudi za globalni razvoj svetovnega tenisa.

Švicarski reprezentanci se ni uspelo uvrstiti v finalni del Davisovega pokala, Federer pa je prav tako odpovedal nastop na pokalu ATP, ki bo na sporedu januarja v Avstraliji. Novak Đoković in Andy Murray, oba sta bila že prva igralca sveta, sta odgovorne opozorila, da bi lahko finale Davisovega pokala in pokal ATP združili, saj je teniški koledar že tako natrpan.