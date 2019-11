Serena Williams: Za uspeh v tenisu ne potrebuješ veliko denarja

Vztrajati želi še nekaj časa

Serena Williams v letošnji sezoni ni bila najbolj aktivna na igriščih, potem ko je igrala le na devetih turnirjih in ostala brez dobljenega turnirja. Zelo blizu je bila v Wimbledonu, Torontu in OP ZDA, kjer je obstala na zadnji stopnički. Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam je pred kratkim izjavila, da bi na teniških igriščih rada vztrajala vsaj tako dolgo kot veliki Roger Federer.

Foto: Gulliver/Getty Images

"Čutim, da delam tisto, kar imam rada, in da delam tisto, v čemer sem najboljša. Kolikor dolgo bo igral Roger Federer, bom igrala tudi jaz. Športniki v košarki, tenisu, nogometu … Igrajo do svojega 40. leta. Kaj takšnega pred desetimi ali dvajsetimi leti ne bi mogli pričakovati. Veliko srečo imam, da sem tista generacija, ki je imela boljšo tehnologijo, opremo in obutev. Prav tako vem, kako je treba skrbeti za svoje telo," je razkrila 38-letna teniška igralka.

"Kljub letom se počutim mlajšo. To vsi govorijo, ampak ne vložijo dovolj truda v to. Nisem bila najboljša igralka, prav tako ne najbolj nadarjena, daleč od tega, da bila najvišja," je razlagala ena od najboljših teniških igralk vseh časov, ki meni, da če želiš biti najboljši igralec sveta, ni treba biti najbolj pameten …

Foto: Reuters

Ne treba biti najbolj pameten in imeti veliko denarja

Znano je, da je tenis izjemno drag šport in da morajo starši vložiti velike vsote denarja, preden igralki ali igralcu lahko uspe v svetovnem tenisu. Serena Williams je drugačnega mnenja. "Ne treba biti najbolj pameten, ne potrebuješ največ denarja, ni treba imeti odprtih vseh vrat. Moraš imeti pravi pristop in trdo delati. Sebi si moraš reči: 'Nič me ne sme ustaviti, ne bom se predal,'" je razkrila 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam.

Micky Lawler navdušena nad mladimi Ashleigh Barty je sezono končala na prvem mestu. Foto: Reuters

Micky Lawler, predsednica WTA, je dejala, da Serena trenutno ni nadomestljiva, ampak vseeno prihaja izjemna mlada generacija. "V tem obdobju je res dobro, da imamo še vedno aktivni Sereno in Venus Williams, medtem pa prihaja nova generacija mladih igralk."

"Videti, kako Serena in Venus igrata proti novim zvezdnicam, je čudovit spektakel. Elina Svitolina, Karolína Plíšková, Petra Kvitova in Simona Halep so že uveljavljene igralke, prav tako pa imamo igralke nove generacije, kot so Naomi Osaka, Ashleigh Barty in Bianca Andreescu, ki so letos osvojile turnir za grand slam," so še zapisali besede Micky Lawler na ibtimes.