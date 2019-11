Po Federerju padel še Đoković: Avstrijec že v polfinalu!

Tretji dan zaključnega teniškega turnirja v Londonu je Avstrijec Dominic Thiem po vrhunski teniški predstavi s 6:7, 6:3 in 7:6 ugnal Srba Novaka Đokovića in si kot prvi zagotovil nastop v polfinalu. Roger Federer je na prvi tekmi dneva preskočil Italijana Mattea Berrettinija in ostal v boju za vstop v polfinale.

Đoković je uvodni niz dobil šele po podaljšani igri, v drugem pa je dobil tri nize in Avstrijec je izenačil ter nato v odločilnem tretjem povedel z 2:0 in 3:1. V šesti igri je Srb na servis tekmeca izgubil le eno točko in po dveh urah in 15 minutah izenačil, v sedmi pa brez oddane točke povedel. Podobno je bilo v deveti igri, ki jo je Srb zaključil z asom.

Potem pa je izgubil dve igri v nizu in Avstrijec je serviral za zmago, s je dobil le točko in Đoković je izenačil za drugo podaljšano igro v partiji. V njej je Srb povedel s 3:0 in imel nato dva servisa, izkoristil pa je enega (4:1). Thiem je nato dobil štiri igre v nizu za vodstvo (5:4), za povrh pa je imel še dva servisa. Tudi on je izkoristil le enega, pa potem do zmage prišel po začetnem udarcu tekmeca.

"Vse življenje sem se pripravljal na takšno tekmo. Že od malih nog sem sanjal njej. Premagal sem legendo," je po veliki zmagi dejal Thiem in medsebojni izkupiček proti Đokoviću zmanjšal na 4:6. Prvič je Avstrijec Srba ugnal na trdi podlagi.

Roger Federer je na drugem dvoboju zaključnega turnirja ugnal Mattea Berrettinija in ohranil upe na polfinale. Foto: Getty Images

Federer za polfinale proti Đokoviću

V prvem torkovem dvoboju sta se pomerila Roger Federer in Matteo Berrettini, ki sta v prvem krogu skupinskega dela doživela poraz. Prvi medsebojni obračun Švicarja in Italijana je dobil prvi. Federer je slavil z 2:0 v nizih, prvi niz je dobil po "tie-breaku", drugega pa s 6:3. Legendarni Švicar se bo za drugo polfinalno vstopnico v skupini Borg v četrtek pomeril z Đokovićem.