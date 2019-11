Novak Đoković povsem odpovedal #video

Na letošnjem finalnem teniškem turnirju v Londonu imajo igralci celo vrsto drugih izzivov. S prav posebnim nalogo so se soočili Rafael Nadal, Novak Đoković in Roger Federer. In kdo se je najbolje odrezal?

Novinarka BBC-ja je vse tri teniške igralce prosila, da se preizkusijo v eni izmed iger, kjer je potrebna osredotočenost in mirna roka. Lahko rečemo, da se nihče od igralcev ni ravno najbolj izkazal, so se pa vsi trije ob tem zelo zabavali. V tem preizkusu je najdlje prišel Rafael Nadal, medtem ko se je Srbu najbolj tresla roka.

Fantje so se ob igri zelo zabavali:

Tomorrow @BBCBreakfast exclusive. @rogerfederer @RafaelNadal @DjokerNole talk about family , rivalry and life on the road. Find out what made me pull this face 😮 pic.twitter.com/f8k1NZMbrY — Sally Nugent (@sallynugent) November 10, 2019

Če Novaku Đokoviću ni šlo najbolje v igri, pa se je od vseh treh on najbolj znašel a igrišču. Saj je do zdaj edini, ki je uspel zmagati prvi dvoboj. V nedeljo je brez težav premagal Mattea Berrettinija, kateremu je oddal le tri igre. Manj uspešna sta bila Švicar in Španec. Prvi je moral priznati premoč Avstrijcu Dominicu Thiemu, Rafa pa je v ponedeljek izgubil proti Aleksandru Zverevu, lanskemu zmagovalcu turnirja.