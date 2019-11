Nadal šokiran ob vprašanju novinarja: To je sranje! #video

Rafael Nadal je v ponedeljek na zaključnem turnirju izgubil uvodni dvoboj in dal Novaku Đokoviću še eno možnost več, da se Srb na koncu sezone povzpne na prvo mesto lestvice ATP. Rafael Nadal za poraz ni iskal izgovorov, ga je pa precej razburilo vprašanje italijanskega novinarja, ki se je nanašalo na njegovo zasebno življenje in na njegovo ženo.

Rafael Nadal je v ponedeljek v Londonu odigral svoj prvi dvoboj in moral prvič v karieri priznati poraz Aleksandru Zverevu, lanskemu zmagovalcu tega prestižnega turnirja. Nemec je dvoboj dobil po dveh nizih (6:2, 6:4). Rafa, razumljivo, po porazu ni bil najboljše volje, olje na ogenj pa je prilil italijanski novinar. Ta je Rafi postavil nenavadno vprašanje o njegovem zasebnem življenju in njegovi ženi.

"Je to resno vprašanje ali šala"

Rafael Nadal se je prejšnji mesec poročil s svojim dolgoletnim dekletom Mery Perello, s katero sta skupaj že 15 let. Novinar ga je vprašal, ali so poroka in vse stvari, povezane s tem, morda kaj vplivale na njegovo igro. Rafa je bil ob tem vprašanju začuden in šokiran.

Rafael Nadal se je pred kratkim poročil s Xisco Perello, s katero sta skupaj že zadnjih 15 let. Foto: Guliver/Getty Images "Resno, to me sprašujete. Je to resno vprašanje ali šala," je Španec sprva vprašal novinarja, ta pa mu je odgovoril, da je z vprašanjem mislil resno.

"OK. Presenečen, zelo presenečen sem, da me to sprašujete, potem ko sem s svojim dekletom 15 let in imam stabilno in normalno življenje. Ni pomembno, ali imaš prstan na roki ali ne. Osebno sem zelo preprosta oseba. Morda zate … Koliko časa si ti s svojo ženo," mu je Nadal vrnil vprašanje. Novinar mu je odgovoril, da je to leto poročen že 30 let.

"In pred tem? Aha, morda pred tem niste bil prepričani. Zato. Preidimo na španščino, ker je to sranje. Hvala lepa," je še povedal 19-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Edini izgovor je, da ni bil dovolj dober "Nimam nobenih bolečin. Iskreno, to je edina pozitivna stvar." Foto: Gulliver/Getty Images

Že pred tem Majorčan za boleč poraz ni želel iskati izgovorov, potem ko je imel tik pred turnirjem težave s poškodbo v trebušnem delu. Priznal je, da njegova igra ni bila dobra. "Glede fizične priprave ni bilo nobenih težav. Edini izgovor je, da ta večer nisem bil dovolj dober."

"Nimam nobenih bolečin. Iskreno, to je edina pozitivna stvar. Vesel sem, kako se počutim, in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Res pa je, da v zadnjem času oziroma od zadnje sobote nisem mogel veliko trenirati."

Zaveda se, da ni 100-odstoten

"Ostajam pozitiven. Ostati želim konkurenčen, kar v ponedeljek nisem bil. To je tisto, zaradi česar sem najbolj razočaran, ker vem, da glede svojih občutkov, gibanja, udarjanja žogice in samozavesti ne bom mogel biti 100-odstoten. "

Rafael Nadal se z Novakom Đokovićem bori za končno prvo mesto. Srbski zvezdnik je po prvem krogu tekmovanja prednost zmanjšal za 440 točk.