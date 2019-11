Mnogim ni bilo jasno, zakaj je Đoković izgubil živce

V nedeljo je v Londonu na finalnem teniškem turnirju prvi dan na igrišče stopil Novak Đoković, ki je brez težav premagal Mattea Berrettinija. Mnogi so se Srbu čudili, ko je v drugem nizu povsem izgubili živce in se razjezil.

Authority established ✅@DjokerNole picks up his 6th straight win, easing past Berrettini 6-2 6-1 in London#NittoATPFinals pic.twitter.com/n853Mk3732 — Tennis TV (@TennisTV) November 10, 2019

V dvoboju med Novakom Đokovićem in Matteom Berrettinijem so ljubitelji tenisa lahko videli enosmerni promet, ko je Novak oddal le tri igre (6:2, 6:1). Beograjčan je Italijana z igrišča odpihnil po le eni uri in štirih minutah.

"Ne gre za nič drugega, kot da poskušam igrati čim bolj perfektno." Foto: Gulliver/Getty Images

Nole je v drugem nizu vodil 4:0 in serviral za 5:0, kar mu ni uspelo. Berrettini mu je namreč odvzel servis in izid znižal na 4:1. Po tem pa je drugi igralec sveta za nekatere nerazumljivo izgubil živce. Pozneje so Novaka na novinarski konferenci vprašali, čemu takšno razburjenje, če je imel ves dvoboj pod nadzorom?

"Z lahkoto vam lahko odgovorim na to vprašanje. Ne gre za nič drugega, kot da poskušam igrati čim bolj perfektno. To sem jaz. Različni smo si. Skozi kariero sem vedno poskušal igrati čim bolj perfektno … Sredi dvoboja se razjeziš zaradi določene stvari, ne glede na to, kakšen je rezultat. Včasih me rezultat sploh ne zanima, bolj me zanima, kako izvedem določen udarec ali taktiko. Samo zato gre," je bil jasen petkratni zmagovalec tega turnirja.

Novak Đoković je prvič na finalnem turnirju igral leta 2007. Foto: Gulliver/Getty Images

Spomini na prvi nastop: Bil sem ves napet

Sicer je bil Đoković zadovoljen s prikazano igro, potem ko mu je že kmalu v prvem nizu nasprotnik odvzel servis, nato se je njegova igra le stopnjevala. Đoković je po dvoboju priznal, da tudi izkušenim igralcem ni lahko igrati na takšnem turnirju. Prav tako pa se dobro spominja svojega prvega dvoboja na zaključnem turnirju.

"Mislim, da je bilo leta 2007, ko sem prvič igral v Šanghaju, in mislim, da sem izgubil vse tri dvoboje v skupini. Bil sem v skupini z Nadalom, Ferrerjem … Bil sem ves napet. Seveda sem bil vesel, da sem bil tam. Bil sem ponosen, da sem bil del elitne osmerice, ampak tisto okolje je bilo povsem nekaj novega. Čeprav je bilo le teniško igrišče in teniški dvoboj, je še vedno drugače. Predvsem, ko se zavedaš, da si tam prvič in da boš vsak dvoboj igral proti igralcu iz prve deseterice," je še na nedeljski novinarski konferenci povedal 32-letni teniški igralec.

Foto: Gulliver/Getty Images

Zaostanek za Nadalom zmanjšal na 440 točk

Novak Đoković je še vedno v igri za prvo mesto na lestvici ATP. Njegov največji nasprotnik na svetovni lestvici je Rafael Nadal, ki mu je prejšnji teden odvzel prvo mesto. Novak je z zmago proti Berrettiniju zaostanek zmanjšal na 440 točk, a je ob tem treba vedeti, da Nadal še ni odigral dvoboja na turnirju.