Novak Đoković ni bil najbolj razpoložen za druženje #video

Torkov teniški dan v areni O2 je bil zelo pester in zanimiv. V prvem dvoboju je Roger Federer ostal med "živimi", ko je premagal Mattea Berrettinija, veliko razočaranje pa je doživel Novak Đoković.

Srb je namreč v drugem dvoboju turnirja izgubil proti Dominicu Thiemu. Avstrijec si je z drugo zmago tako že zagotovil polfinale, medtem ko bo Đoković svojo priložnost za polfinalno vstopnico iskal v naslednjem dvoboju. Njegov nasprotnik bo veliki Roger Federer. Oba imata do zdaj po eno zmago in en poraz, tako da se obeta še zelo pestro nadaljevanje tega tedna.

Novak Đoković je imel svoje priložnosti, a jih ni izkoristil. Foto: Gulliver/Getty Images

"Mislim, da si je zaslužil zmago," je po porazu proti Thiemu športno priznal 32-letni Beograjčan. "Igral je zelo pogumno in vsako žogico udaril na vso moč. Ves dvoboj je igral enako, vse do zadnje točke. Kapo dol, samo čestitam mu lahko, saj je odigral zares izjemen dvoboj. Težko je oceniti ta dvoboj, ker v svoji karieri nisem doživel veliko dvobojev, v katerih bi nasprotnik tako močno dominiral."

Kaj takšnega je v karieri doživel redko. Foto: Gulliver/Getty Images

Novak se sprašuje, kako dolgo bo zdržal

"V določenih trenutkih je bil neverjeten. Žogice je udarjal z vso močjo. Težko je karkoli reči. Njegova raven igre je bila izjemno visoka. To danes je bilo neverjetno. Vprašanje je, ali bo dolgo zdržal na tako viski ravni. Če je tega sposoben, potem vsa čast. Že pred tem sva igrala, ampak kar je delal tokrat … Ne vem, kaj naj rečem, to je bilo nekaj nenavadnega," je dejal drugi igralec sveta, ki meni, da bi moral v ključnih trenutkih igrati bolj agresivno.

Novak Đoković je Dominicu Thiemu športno čestital za zmago. Foto: Gulliver/Getty Images

In kaj pravi o dvoboju s Federerjem?

Novak Đoković je bil po bolečem poraz zelo nerazpoložen, saj je takoj po tiskovni konferenci odvihral iz tiskovnega središča. Kako tudi ne, saj je imel v tretjem nizu v podaljšani igri vodstvo s 3:0 in 4:1, a ga je zapravil.

V četrtek ga čaka dvoboj z Rogerjem Federerjem, s katerim se bosta udarila za polfinale. Za Đokovića bo ta dvoboj še toliko bolj pomemben, saj bi v primeru poraza izgubil vse možnosti za končno prvo mesto na lestvici ATP. Trenutno je prvi Rafael Nadal.

"Gre za takšen sistem tekmovanja, tako da sem še vedno na turnirju. Zdaj bova igrala z Rogerjem Federerjem. Poraženec se ne bo kvalificiral, tako preprosto je to." Pozneje so ga še vprašali, ali bo letošnji epski finale v Wimbledonu kakorkoli vplival na četrtkov dvoboj. Nole je na kratko odgovoril: "To ni pomembno."